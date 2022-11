Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik stranke Fokus Davor Nađi komentirao je najavu Vlade o uvođenju ekstraprofita.

“Mene to podsjeća na onaj krizni harač iz Vlade Jadranke Kosor. Ja sam generalno protiv bilo kakvog poreza na ekstraprofit. Vlada ide i šire nego drugi pa sad spominju bilo koga… Meni je ta definicija apsurdna”, kaže.

Nađi objašnjava kako je netko u protekle četiri godine zbog cijele situacije s pandemijom i krizom mogao imati prilično mizeran profit te da je loše i pogubno za gospodarstvo zaračunati dodatan porez u, uvjetno rečenoj, normalnoj godini. “Mislim da će se Vlada ipak malo povući i smanjiti obuhvat poduzeća, ali kako god to napravili, mislim da je jako loše”, kaže.

“Jako je bitno kako će to na kraju izgledati. Nadam se da će te porezne škare uhvatiti što manji broj. Mislim da Vlada neće odustati i da je odlučeno da se tim ide. Mislim da je to štetno u bilo kojem obliku i šalje lošu poruku, ali nadam se da će to biti što manje”, ponavlja.

