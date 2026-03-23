Poslodavci pozdravili paket mjera: "Sigurnost opskrbe energentima treba biti prioritet"

HUP podsjeća kako je očuvanje stabilnosti troškova energije ključno i za prehrambeni sektor jer izravno utječe na cijene hrane i opskrbu tržišta. "Danas se suočavamo sa situacijom kakvu još nismo imali. Kako bismo očuvali gospodarstvo, a posebno energetski intenzivne industrije, važno je zadržati investicijski kapacitet poduzetnika, posebno za ulaganja u produktivnost i tehnologiju, što predstavlja temelj dugoročne stabilnosti cijena i očuvanja radnih mjesta. Intervencijama u zadržavanje cijena energije u kratkom roku možemo osigurati stabilnost, dok dugoročno moramo potaknuti investicije u energetsku neovisnost. Između ostalog, treba hitno učiniti sve kako bismo otključali privatne investicije u oko 3 GW obnovljivih izvora energije koji čekaju donošenje metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu", ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.