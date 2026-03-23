Poslodavci pozdravili paket mjera: "Sigurnost opskrbe energentima treba biti prioritet"
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pozdravlja donošenje desetog paketa mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih na ublažavanje rasta cijena energenata na međunarodnom tržištu te ističe važnost osiguravanja stabilne opskrbe i prihvatljivih cijena energije za gospodarstvo kao preduvjeta ublažavanja inflatornih pritisaka.
U aktualnim tržišnim okolnostima sigurnost opskrbe temelj je stabilnosti cijelog gospodarskog sustava te preduvjet očuvanja proizvodnje, investicija i radnih mjesta. Svako narušavanje opskrbnih lanaca energentima može imati izravne i dugoročne posljedice na dostupnost i cijene energije za gospodarstvo, a time i na ukupnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Također, u novonastalim okolnostima posebno je važno voditi računa o opstojnosti malih distributera naftnih derivata. Mali distributeri predstavljaju ključnu infrastrukturu opskrbe u ruralnim i poljoprivrednim područjima te su u mnogim sredinama jedini dostupni opskrbni kanal. Ograničavanje maloprodajnih cijena dovodi pojedine distributere u situaciju prodaje ispod nabavne cijene, što ugrožava njihovo poslovanje i povećava rizik nestašica u ruralnim i poljoprivrednim sredinama.
"Zalažemo se za ciljane mjere usmjerene na one kojima su zaista potrebne, kao i zaštitu konkurentnosti domaćeg gospodarstva kroz izravna rješenja. Primjena općih subvencija dodatno opterećuje javne financije bez jasnog učinka. Stoga je nužno ubrzati uspostavu Središnjeg registra stanovništva, koji bi omogućio pravednije i učinkovitije usmjeravanje socijalnih transfera, koji bi bili ciljani, ali izdašniji za one kojima je pomoć zaista potrebna", izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.
HUP podsjeća kako je očuvanje stabilnosti troškova energije ključno i za prehrambeni sektor jer izravno utječe na cijene hrane i opskrbu tržišta. "Danas se suočavamo sa situacijom kakvu još nismo imali. Kako bismo očuvali gospodarstvo, a posebno energetski intenzivne industrije, važno je zadržati investicijski kapacitet poduzetnika, posebno za ulaganja u produktivnost i tehnologiju, što predstavlja temelj dugoročne stabilnosti cijena i očuvanja radnih mjesta. Intervencijama u zadržavanje cijena energije u kratkom roku možemo osigurati stabilnost, dok dugoročno moramo potaknuti investicije u energetsku neovisnost. Između ostalog, treba hitno učiniti sve kako bismo otključali privatne investicije u oko 3 GW obnovljivih izvora energije koji čekaju donošenje metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu", ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
U tom kontekstu HUP naglašava kako je potrebno razmotriti modele subvencioniranja električne energije za poduzeća, po uzoru na druge države članice Europske unije. Dugoročno su nužna značajna ulaganja u energetsku infrastrukturu i modernizaciju elektroenergetske mreže, kao i osiguravanje dodatnih izvora financiranja kroz EU fondove i privatna ulaganja. Razvoj naprednih energetskih rješenja ključan je za jačanje otpornosti gospodarstva i smanjenje troškova energije. Naime, hrvatske tvrtke već sada plaćaju električnu energiju 18 posto skuplje od prosjeka EU, a u nekim industrijama električna energija čini između 15% i 40% varijabilnog troška proizvodnje, pa razlika od samo deset do 15 eura po megavatsatu može značiti izravno smanjenje profitabilnosti i odgodu ulaganja.
Ključno je očuvati stabilnost opskrbe, proizvodnju i zaposlenost, uz racionalno korištenje energenata i izbjegavanje stvaranja zaliha koje mogu dovesti do pritisaka na opskrbni lanac i umjetno stvorenih nestašica. Sigurnost opskrbe mora ostati temelj svih intervencija jer bez nje nije moguće osigurati ni stabilnost gospodarstva ni dugoročnu održivost javnih financija.
