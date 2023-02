Provedite Valentinovo uz romantične filmove na Cinestar TV-u

Podijeli :

Bilo da ovaj dan provodite s partnerom, prijateljem ili solo, romantični ste ili si još niste priznali da jeste, pripremili smo za vas bezvremenske naslove kojima se uvijek rado vraćamo!

Utorak, 14. veljače provedite uz pomno odabranu filmsku selekciju romantičnih hitova samo na CineStar TV 1 kanalu.

Larry Crowne

Dobitnici Oscara Tom Hanks i Julia Roberts udružuju snage u romantičnoj i optimističnoj komediji o tome kako nikad nije prekasno promijeniti svoj život. Kada iznenada ostane bez svog dugogodišnjeg posla prodavača, Larry Crowne (Hanks) upisuje se na lokalni fakultet da počne iznova. Ondje postaje dio šarolike zajednice studenata i zaljubljuje se u svoju profesoricu (Roberts). Sada će ovaj običan tip otkriti da možeš pronaći razlog za život čak i onda kada misliš da je sve vrijedno truda prošlost.

Ljubavni jackpot

Dobitnica Oscara Catherine Zeta-Jones i zvijezda hit komedije „Mamurluk“, Justin Bartha nose glavne uloge u ovoj romantičnoj komediji smještenoj u New Yorku. Nakon što je uhvatila muža kako ju vara, Sandy se iz predgrađa seli u središte grada, iznajmljuje stan i dobiva posao iz snova na televiziji. Uskoro upozna mladog Arama koji pristane čuvati njezinu djecu, dok Sandy odlazi na dogovoreni spoj. Problem nastane u trenutku kad Aram i Sandy završe jedne noći u krevetu.

Samo prijatelji

Srednjoškolac Chris Brander (kojeg glumi Ryan Reynolds) zaljubljen je u svoju prijateljicu Jamie Palamino. Kad joj napokon prizna što osjeća, ona mu kaže da želi da budu samo prijatelji nakon čega on, posramljen, odlazi iz grada. Deset godina kasnije, Chris je uspješni producent u vezi s egoističnom pop zvijezdom Samanthom James. Međutim, on i dalje pati za Jamie. Kad se putovanje u Pariz izjalovi, on se vraća u svoj rodni grad ne bi li je konačno osvojio…

Ponoćno sunce

Srcedrapajuća priča o ljubavi u stilu najvećih romantičnih klasika, s mladim zvijezdama Bellom Thorne i Patrickom Schwarzeneggerom u glavnim ulogama. Epska romantična drama, govori o 17-ogodišnjoj djevojci Katie koja, zbog rijetke bolesti, ne smije biti izložena suncu. Tijekom dana je u kući, a tek navečer, po mraku, kreće prema lokalnoj željezničkoj stanici gdje svira gitaru za putnike. Jedne večeri, upliće se sudbina, i Katie upoznaje dečka s kojim započinje ljetnu romansu.

Poslije svega i Poslije svega: Sudar

Ako nikada niste pogledali slavnu “After” franšizu, onda je Valentinovo pravo vrijeme. CineStar TV 1 vam donosi prvi i drugi dio serijala o ljubavi i strasti dvoje mladih, Hardina i Tesse, koja ne poznaje granice, snimljenog prema bestseleru spisateljice Anne Todd koji je proglašen pravom globalnom senzacijom.

Znaš li čuvati tajnu

Romantična večer na CineStar TV 1 započinje komedijom o djevojci koja na putu u avionu ispriča svoje tajne potpunom strancu očekujući da ga više neće vidjeti. No iznenađenje je veliko kad ga sretne na svom novom poslu i to u ulozi šefa.

Kako uloviti neženju

Keanu Reeves i Winona Ryder glume Franka i Lindsay, goste koji su pozvani na vjenčanje, a zajedničko im je to da ne vole ništa živo, sve im smeta i ne podnose društvo drugih ljudi. Upravo će ta zajednička netrpeljivost postati ono što će ih približiti jedno drugome. Kako će sve završiti – velikom ljubavi ili velikom svađom?

Zavedi me ako možeš

Tko bi rekao da će par Charlize Theron i Seth Rogen tako savršeno “kliknuti” u filmu „Zavedi me ako možeš“! Iskre krenu frcati kada se Fred Flarsky sretne s djevojkom iz snova koja je ujedno njegova bivša dadilja – a sada popularna američka političarka. Charlotte ima ambiciju kandidirati se za predsjednicu SAD-a te zamoli Freda da joj pomogne pri pisanju govora. Izraz međunarodni odnosi poprimi potpuno novo značenje kada se smotani novinar spetlja s uglednom državnom tajnicom i preokrene cijeli njezin svijet naopako.

Bezvremenska Adaline

U ponoć nas očekuje Bezvremenska Adaline, inspirativna ljubavna priča s Blake Lively, Harrisonom Fordom i Michielom Huismanom u glavnim ulogama.

Adaline Bowman rođena je 1908. a nakon čudesne automobilske nesreće koju doživi prestane starjeti i u tijelu 27-godišnjakinje proživi gotovo cijelo 20. stoljeće. Bojeći da nitko osim njezine obitelji ne bi doznao istinu, Adaline živi povučeno okružena svojim najbližima sve do trenutka kada se prošlost, sadašnjost i budućnost ne spoje na najljepši mogući način.

