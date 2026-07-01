preokret na suđenju
Dvije godine nakon nesreće bivšeg ministra pojavilo se dvoje novih svjedoka: "Nismo mogli vjerovati"
Na suđenju bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, kojem se na Općinskom sudu u Vinkovcima sudi zbog prometne nesreće u kojoj je u studenom 2023. poginuo Goran Šarić, danas su iskaz dali Biljana i Mario Skokić. Riječ je o svjedocima koje je predložila obrana, a koji tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće.
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Supružnici Skokić naveli su da su kobnog jutra vozili kćer prema Vinkovcima, odakle je sa školom putovala u Zagreb. Zbog guste magle vozili su iza školskog autobusa, a nedugo nakon prolaska kružnog toka naišli su na mjesto prometne nesreće, piše Nikola Patković za Jutarnji list.
Biljana Skokić ispričala je kako su odmah zaustavili automobil, nazvali Centar 112 i pokušali pomoći unesrećenima do dolaska hitnih službi. Kazala je da su na mjestu događaja u početku bili samo ona, suprug i dvojica policajaca.
Naglasila je da nije vidjela nikakvo pretjecanje prije nesreće, niti kamion ispred Banožićeva vozila.
"Nije bilo nikakvog vozača kamiona. Kada smo na televiziji vidjeli svjedoka koji tvrdi da je bio tamo, nismo mogli vjerovati. Taj čovjek nije bio na mjestu nesreće dok smo suprug i ja bili ondje", rekla je Biljana Skokić.
Objasnila je da su se upravo zbog toga naknadno javili Banožiću, nakon što su tijekom suđenja čuli da je jedini očevidac vozač kamiona Mirko Đalić.
Njezin suprug Mario Skokić potvrdio je njezin iskaz te detaljno opisao kako je pokušao pomoći ozlijeđenom vozaču terenca prije dolaska hitne pomoći.
"Nisam vidio trenutak sudara, ali nisam vidio ni bilo kakvo pretjecanje, niti kamion ispred terenca. Tvrdim da vozača kamiona nije bilo na mjestu nesreće dok smo mi bili tamo", rekao je Mario Skokić.
Dodao je da su nakon nesreće ostali iznenađeni što policija od njih nije uzela osobne podatke, iako su, kako tvrde, prvi stigli na mjesto događaja.
Tijekom ispitivanja tužiteljstvo je propitivalo njihovu vjerodostojnost, kao i okolnosti pod kojima su stupili u kontakt s Banožićem. Supružnici su odgovorili da su se bivšem ministru sami javili nakon što su pratili tijek suđenja, ističući da ih nitko nije nagovarao na svjedočenje.
Na kraju rasprave došlo je i do verbalnog sukoba između tužiteljice Branke Obrovac i Banožićeve braniteljice Marijane Tomić. Povod je bilo pozivanje tužiteljice na ranije javne izjave optuženog, što je obrana ocijenila nedopuštenim i protivnim pravilima kaznenog postupka.
Suđenje se nastavlja izvođenjem preostalih dokaza i saslušanjem novih svjedoka.
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