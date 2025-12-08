Oglas

SDP će glasati protiv

Riječka oporba protiv proračuna: "Bezidejno trošenje"

author
Hina
|
08. pro. 2025. 12:46
ivana prica matijaš
Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki SDP glasat će protiv prijedloga novoga gradskog proračuna na sjednici Gradskog vijeća sljedećeg četvrtka zato što je neinventivan i ne donosi nove projekte osim osnivanja Zavoda za prostorno uređenje, najavili su SDP-ovci u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

Oglas

Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Ivana Prica Matijaš rekla je kako je SDP-u prijedlog proračuna neprihvatljiv jer se oslanja na "bezidejno trošenje proračunskog suficita".

Kad se taj suficit potroši, Grad Rijeka će se morati ponovno zaduživati, a to će se, po našim procjenama, dogoditi već 2027. godine, dodala je.

Također je najavila da će SDP-ovi vijećnici na sjednici biti suzdržani pri glasanju o prijedlogu rebalansa proračuna za tekuću godinu.

Bolf: Uprava ne namjerava povećati plaće u iduće tri godine

SDP-ova vijećnica Irena Bolf je dodatno obrazložila SDP-ovu odluku izostankom iznosa za povećanje plaća zaposlenima u Gradu Rijeci te ustanovama i tvrtkama kojima je Grad osnivač u proračunu za 2026. i projekcijama proračuna za iduće dvije godine.

Prema tome, ocjenjuje Bolf, gradska uprava ne namjerava povećati plaće zaposlenima u sljedeće tri godine, sindikati o tome šute dok zaposlenici Grada i ustanova pate.

Teme
SDP irena bolf ivana prica matijaš proračun grada rijeke rijeka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ