Riječka oporba protiv proračuna: "Bezidejno trošenje"

Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki SDP glasat će protiv prijedloga novoga gradskog proračuna na sjednici Gradskog vijeća sljedećeg četvrtka zato što je neinventivan i ne donosi nove projekte osim osnivanja Zavoda za prostorno uređenje, najavili su SDP-ovci u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

Podijeli

Oglas

Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Ivana Prica Matijaš rekla je kako je SDP-u prijedlog proračuna neprihvatljiv jer se oslanja na "bezidejno trošenje proračunskog suficita".

Kad se taj suficit potroši, Grad Rijeka će se morati ponovno zaduživati, a to će se, po našim procjenama, dogoditi već 2027. godine, dodala je.

Također je najavila da će SDP-ovi vijećnici na sjednici biti suzdržani pri glasanju o prijedlogu rebalansa proračuna za tekuću godinu.

Bolf: Uprava ne namjerava povećati plaće u iduće tri godine

SDP-ova vijećnica Irena Bolf je dodatno obrazložila SDP-ovu odluku izostankom iznosa za povećanje plaća zaposlenima u Gradu Rijeci te ustanovama i tvrtkama kojima je Grad osnivač u proračunu za 2026. i projekcijama proračuna za iduće dvije godine.

Prema tome, ocjenjuje Bolf, gradska uprava ne namjerava povećati plaće zaposlenima u sljedeće tri godine, sindikati o tome šute dok zaposlenici Grada i ustanova pate.