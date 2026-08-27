Rok uskoro istječe: Stupa na snagu novi obavezni e-potpis za ugovore i nabavu

Matija Habljak/PIXSELL

Ugovori, okvirni sporazumi i aneksi u postupcima javne nabave od 1. rujna 2026. godine zaključivat će se elektronički uz kvalificirani elektronički potpis (QES), izvijestili su iz Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD), poručujući naručiteljima i ponuditeljima da im preostaje još nekoliko dana za pripremu.

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"Nova pravila znače da osobe ovlaštene za potpisivanje moraju imati kvalificirani elektronički potpis te biti spremne koristiti ga prilikom sklapanja ugovora. Za postupanje protivno propisanim pravilima predviđene su i novčane kazne, uključujući odgovornost odgovornih osoba", naglašavaju u četvrtak iz AKD-a.

Dostupna rješenja

Kao jedno od dostupnih rješenja navode Certilia Doc, koji omogućuje potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom putem mobilnog telefona, bez potrebe za dodatnim uređajima za potpisivanje.

Korisnik može učitati dokument, kvalificirano ga potpisati te preuzeti potpisani PDF za daljnje korištenje, pri čemu napominju da je Certilia Doc prilagođen i postupcima u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH), u koji se potom učitava kvalificirano potpisani dokument.

"Na promjenu se moraju pripremiti i naručitelji i ponuditelji. Naručitelji trebaju provjeriti imaju li osobe koje potpisuju ugovore odgovarajući kvalificirani elektronički potpis, dok ponuditelji trebaju osigurati da ga imaju osobe ovlaštene za potpisivanje u njihovim organizacijama", upozoravaju iz AKD.

Aktivirajte i provjerite, rok uskoro istječe

S obzirom na to da nova pravila počinju vrijediti za nekoliko dana, poslovnim subjektima preporučuju da kvalificirani elektronički potpis aktiviraju i provjere i prije 1. rujna, kako bi izbjegli poteškoće prilikom potpisivanja dokumentacije u postupcima javne nabave.

Zaključno dodaju da Certilia omogućuje korisnicima da Certilia Doc i kvalificirani elektronički potpis isprobaju prije početka primjene novih pravila.