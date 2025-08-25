"Sezona pokazuje slabije rezultate, a dio ljudi prelazi na dugoročne najmove"

Svake godine bilježio se porast broja kreveta od nekoliko desetaka tisuća, no mnogi apartmani i kuće ostajali su prazni, a dio je radio tek mjesec ili dva. Uz sve veće troškove i davanja, sve se više vlasnika okreće dugoročnom najmu, dok u turizmu ostaju oni koji se njime ozbiljno bave i nude kvalitetnu uslugu, piše HRT.