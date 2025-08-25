Trend višegodišnjeg rasta privatnog obiteljskog smještaja u Hrvatskoj napokon je stao
Svake godine bilježio se porast broja kreveta od nekoliko desetaka tisuća, no mnogi apartmani i kuće ostajali su prazni, a dio je radio tek mjesec ili dva. Uz sve veće troškove i davanja, sve se više vlasnika okreće dugoročnom najmu, dok u turizmu ostaju oni koji se njime ozbiljno bave i nude kvalitetnu uslugu, piše HRT.
U Istri je u prvih sedam mjeseci ove godine zabilježen blagi pad broja kreveta – s lanjskih 111.884 na 110.853. U toj regiji i dalje uspješno posluju oni koji nude visoku razinu kvalitete i osobni angažman.
"Vlasnici su vrlo gostoljubivi, osjećamo se dobrodošli, zaista kao da smo kod kuće", rekla je Karolina iz Njemačke, gošća kuće u Butkovićima.
"Dodana vrijednost je angažman prema svakom gostu pojedinačno. Kuća je puna od travnja do studenog", dodala je Matea Stanić, vlasnica kuće za odmor u Bankovićima.
Turističke agencije ističu da nema odustajanja njihovih klijenata od iznajmljivanja. "Nitko od naših klijenata nije prešao u dugoročni najam. Imamo kuće visoke kvalitete i ova sezona je meni osobno još bolja nego prošla", rekao je Massimo Chiavalon iz agencije u Puli.
No, mnogi manji iznajmljivači sve teže pokrivaju troškove. "Plati čišćenje, pranje, peglanje, porez jedan, porez drugi, struju, vodu, internet... Ne ostane ti baš puno", rekla je Laura Plesić iz Medulina.
Upravo zato dio vlasnika prelazi na dugoročne najmove. Aleksander Vojak iz Medulina svoju kuću sada iznajmljuje Amerikancima koji ondje i žive i rade. "Htjeli smo ili veći financijski efekt ili više slobode. Odlučili smo se za slobodu", rekao je.
Agencije za nekretnine potvrđuju trend. "Prvi put nakon nekoliko godina bilježimo porast potražnje za dugoročnim najmom. Sezona pokazuje slabije rezultate, a dio ljudi prelazi na dugoročne najmove", naveo je Igor Vitasović iz Pule.
Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba ističe da se dio iznajmljivača odlučuje na dugoročni najam, posebno u studentskim gradovima, dok manji broj odlazi u sivu zonu. Koliko ih točno iznajmljuje "na crno", trebali bi utvrditi državni inspektori, što neće biti lako, jer zakon dopušta da svatko u svom domu ugosti 15 "prijatelja" godišnje.
