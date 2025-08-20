Šok za hotelijere: Troškovi u Hrvatskoj rastu dvostruko brže od konkurencije

Cijenama domaći hotelski smještaj ne može pratiti takvo povećanje troškova, pa tako nakon prošlogodišnjeg povećanja cijena hotelskog smještaja u Hrvatskoj od svega 1,9 posto što je više nego dvostruko niže od prosjeka EU mediteranske konkurencije od 4,5 posto, u prvoj polovici ove godine je zabilježen rast cijena od 4,6 posto, što je "tek nešto viši od stope rasta u konkurentskim EU mediteranskim zemljama od 3,9 posto".