Umirovljenici strahuju od novog poskupljenja u domovima: "Moram misliti hoću li sutra preživjeti ili ne"

"Svakako moram demantirati tu informaciju koja se danas pojavila u medijima, ona nije točna. Niti se na razini doma, upravnog vijeća i ravnatelja o tome uopće raspravljalo, niti su ikakve upute Županije u tom smjeru krenule, do povećanja od 30 posto ne dolazi", istaknula je za RTL Danas Helena Bandalović, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije.