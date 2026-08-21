JADNI I OČAJNI
Umirovljenici strahuju od novog poskupljenja u domovima: "Moram misliti hoću li sutra preživjeti ili ne"
Korisnici splitskih domova za starije uznemireni su zbog mogućeg novog poskupljenja smještaja.
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Moguće novo povećanje cijena smještaja u splitskim domovima za starije izazvalo je zabrinutost među korisnicima, nakon što je Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) upozorila da bi cijene mogle porasti i do 30 posto.
Splitsko-dalmatinska županija takve navode odbacuje, ali ostavlja mogućnost određenih korekcija cijena do kraja godine.
Umirovljenik: Moram misliti hoću li sutra preživjeti ili ne
Smještaj u domovima već sada plaćaju više od 700 eura, a dio korisnika ističe da bi im novo povećanje predstavljalo velik financijski teret. Na poziv HSU-a neki su javno govorili o strahu koji je među njima izazvala mogućnost poskupljenja.
"Govori se o inflaciji za prehranu doma – je li inflacija tolika u manistri, u krumpirima?", rekao je umirovljenik Ante Bajić za RTL Danas.
Ante Ožić Pajić svoju situaciju opisuje još teže. "Osjećam se kao izgubljeni pas. Poslije 40 godina radnog staža i visoke stručne spreme, radio sam u industriji i sada se moram misliti hoću li preživjeti ili neću", rekao je.
HSU upozorava na novi udar na umirovljenike: 'Novi harač...'
U HSU-u navode da bi cijene smještaja mogle biti povećane za 30 posto, što bi, upozoravaju, posebno pogodilo umirovljenike s najnižim primanjima. Predsjednik splitskog HSU-a Luka Roguljić takvu je mogućnost opisao kao novi udar na korisnike domova.
"To je novi harač Splitsko-dalmatinske županije gdje mi kao HSU ne vidimo uopće razloga zašto se to radi ljudima čije su mirovine minorne. Ljudi su zastrašeni, psihološki učinak na njih je velik, oni kažu da ne spavaju danima i to im je ogroman problem", poručio je Roguljić.
Cijene smještaja u splitskim domovima posljednji su put povećane 2024. godine.
Županija: Neće biti poskupljenja od 30 posto
Splitsko-dalmatinska županija, koja je osnivač domova, odbacuje tvrdnje o povećanju cijena od 30 posto. Tvrde da se o takvom potezu nije ni razgovaralo.
"Svakako moram demantirati tu informaciju koja se danas pojavila u medijima, ona nije točna. Niti se na razini doma, upravnog vijeća i ravnatelja o tome uopće raspravljalo, niti su ikakve upute Županije u tom smjeru krenule, do povećanja od 30 posto ne dolazi", istaknula je za RTL Danas Helena Bandalović, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije.
Županija ipak ne isključuje mogućnost određenih promjena cijena do kraja godine, ali naglašava da eventualno povećanje neće biti ni približno 30 posto.
Odluka o novom poskupljenju smještaja u splitskim domovima za starije zasad nije donesena.
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