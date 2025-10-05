Svjetske burze na rekordnim razinama

Na Wall Streetu i europskim burzama cijene su dionica prošloga tjedna dosegnule rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje nadi ulagača da će američka središnja banka nastaviti smanjivati kamatne stope.
Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna ojačao 1,1 posto, na 46.758 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,1 posto, na 6.715 bodova, a Nasdaq 1,3 posto, na 22.780 bodova.
Novi rekordi tih indeksa uglavnom se zahvaljuju nadi ulagača da će američka središnja banka nastaviti smanjivati ključne kamatne stope.
Naime, svi posljednji podaci pokazuju da američko tržište rada slabi, što je i glavni razlog nedavnog smanjenja kamata Feda za 0,25 postotnih bodova.
Ulagači se nadaju da će središnja banka do kraja godine još u dva navrata, u listopadu i prosincu, dodatno smanjiti kamate za po 0,25 postotnih bodova.
U javnim istupima neki čelnici Feda podržavaju tu nadu, a neki poručuju da ne bi trebalo žuriti sa smanjenjem kamata jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina od oko 2 posto.
Prošloga se tjedna trgovalo oprezno jer nije bilo značajnijih gospodarskih izvješća, s obzirom da su savezne službe privremeno zatvorene jer republikanci i demokrati u Kongresu ne uspijevaju postići dogovor o daljnjem financiranju tih službi.
Ulagači nisu previše uznemireni privremenim zatvaranjem saveznih službi jer se to događa gotovo svake godine u ovo vrijeme i dosad nije osjetnije utjecalo na gospodarstvo i financijska tržišta.
No, analitičari upozoravaju da bi ova pat pozicija mogla potrajati.
„S obzirom na polariziranost dviju stranaka i da se obje strane čvrsto drže svojih pozicija, bez naznaka popuštanja jednih ili drugih, ne bi me čudilo da prekid rada saveznih službi potraje dulje razdoblje”, kaže Jim Baird, direktor u tvrtki Plante Moran Financial Advisors.
I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,2 posto, na 9.491 bod, dok je frankfurtski DAX skočio 2,65 posto, na 24.378 bodova, a pariški CAC 2,7 posto, na 8.081 bod.
Zahvaljujući tome, STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica dosegnuo je prošloga tjedna rekordne razine.
