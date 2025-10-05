Oglas

Ovaj neobičan sastojak će poboljšati okus vaše kave

N1 Srbija
05. lis. 2025. 08:27
Strastveni ljubitelji kave uvijek nastoje poboljšati doživljaj svog omiljenog napitka.

Bez obzira radi li se o jutarnjem espressu, cappuccinu uz doručak ili osvježavajućoj ledenoj kavi poslijepodne, kvalitetu napitka oblikuju brojni čimbenici – od podrijetla i svježine zrna do tehnike pripreme.

Tajni sastojak za bolji okus kave

Ali, bez obzira je li vaša kava voćnih ili čokoladnih nota, gotovo uvijek postoji nagovještaj gorčine ili kiselosti.

Dobra vijest je da postoji jedan jednostavan sastojak koji može uravnotežiti okuse i podići vaš ritual ispijanja kave na višu razinu, a to nije šećer, već – prstohvat dimljene morske soli, piše The Kitchn.

Zašto dodavati sol u kavu?

Iako na prvi pogled može djelovati kao neobičan dodatak, sol djeluje gotovo čarobno u neutraliziranju gorčine koja je prirodno prisutna u kavi.

Samo prstohvat kvalitetne dimljene morske soli ne samo da će ublažiti oštre i kisele note, već će vašem napitku dodati i suptilnu, dimljenu složenost koja obogaćuje svaki gutljaj.

Ovaj jednostavan trik pojačava prirodne arome kave, ističući njezinu skrivenu slatkoću i dajući joj dublji, bogatiji okus.

Kako pravilno koristiti sol?

Važno je napomenuti da se obična kuhinjska sol ne preporučuje. Najbolji se rezultati postižu s visokokvalitetnom krupnom morskom solju. Dovoljno je tek prstohvat ili dva, s obzirom na njezinu jačinu.

Teme
espresso kava kofein morska sol okus kave

