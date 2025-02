Sve više turističkih restrikcija: Susjedi za jednu stvar naplaćuju kaznu do 3500 eura!

Podijeli :

Putovanje Europom za turiste postaje sve kompliciranije jer sve više popularnih destinacija uvodi restrikcije kao odgovor na prekomjerni turizam.

Euronews Travel donosi pregled ograničenja u najpopularnijim europskim odredištima.

Borba protiv prekomjernog turizma u Španjolskoj

Mediji su dosta pisali o tome kako se Španjolska bori s velikim priljevom turista, što je rezultiralo i prosvjedima u pojedinim gradovima.

Naime, uvedene su odrđene restrikcije u najpopularnijim odredištima poput Mallorce, Tenerifa i Barcelone, ali ti se potezi više odnose na upravljanje turizmom. I dalje je dostupan najam za odmor, kao i najam u stilu Airbnb-a.

Jedini smještajni objekti na koje se promjene odnose su stanovi registrirani nakon veljače 2024. koji nemaju vlastiti ulaz. Za njih će licence biti trajno poništene. Razni gradovi uvode ograničenja za nove nekretnine za iznajmljivanje, uključujući Malagu, gdje je kratkoročni najam zabranjen u 43 četvrti. Barcelona planira postupno ukinuti iznajmljivanje turističkih apartmana do 2028. godine, a ograničenja su na snazi ​​u Alicanteu i Madridu.

Glavna razlika koju ćete primijetiti ako idete u Španjolsku ove godine jest da ćete morati pružiti dodatne podatke kada boravite u smještaju ili unajmljujete automobil. U skladu s novim pravilima, mogu vas tražiti podatke poput vaše nacionalnosti, adrese, telefonskog broja i adrese e-pošte.

Gdje se u Europi ograničava broj turista?

Ponegdje su uvedena ograničenja i za putnike na kruzerima. Od Ibize koja ograničava istovremeno pristajanje do Barcelone koja smanjuje broj brodova za krstarenje, nekoliko europskih gradova želi obuzdati priljev tisuća putnika.

Što to znači za turiste? Tvrtke za krstarenje morat će planirati svoj raspored uzimajući u obzir ova pravila i ograničenja. No, treba biti svjestan i lokalnih pristojbi koje se plaćaju za ulazak u grad. Primjerice, u Veneciji se takva pristojba naplaćuje između 5 i 10 eura.

Neke glavne turističke atrakcije ograničavaju broj posjetitelja pa je tako kultna Akropola u Ateni uvela ograničenje na 20.000 posjetitelja dnevno, pri čemu je potrebno svoj posjet rezervirati unaprijed. Isto ograničenje je uvedeno i u Pompejima, a rimski Koloseum uvodi ograničenje od 3000 posjetitelja u bilo kojem trenutku.

Sevilla razmatra zatvaranje Plaza de España i naplaćivanje posjeta turistima od 3 do 4 eura, iako to još nije provedeno. Jedinstvena plaža Spiaggia Rosa na Sardiniji zatvorena je za javnost od 1998. kako bi se zaštitili njen ružičasti pijesak i divlje životinje. Od 2023. Italija je pojačala nadzor nad plažom i aktivno izdaje kazne od 500 do 3500 eura za neovlašteni ulazak.

Razne druge destinacije uvele su druge restrikcije za turiste, a za kršenje su predviđene novčane kazne. Primjerice, u Pragu nisu dobrodošle kostimirane momačke i djevojačke zabave, a u Rimu možete dobiti kaznu ako hodate bez majice.

Gdje se plaća boravišna pristojba?

Nekoliko destinacija za odmor ovog će ljeta uvesti ili povećati boravišnu pristojbu. U Grčkoj se naplaćuje taksa od 8 eura po danu, što znači dodatni trošak od 56 eura po odrasloj osobi za jednotjedno putovanje.

Grčka

Osim turističke pristojbe, Grčka također primjenjuje porez na otpornost na klimatske promjene, koji se naplaćuje prilikom prijave, a primjenjuje se na sve hotele, vile, Airbnb i drugi smještaj. Cijena se kreće od 1,50 euro kada je riječ o najosnovnijem smještaju do 10 eura po noći kada su u pitanju luksuzni hoteli. Posjet izvan sezone ovdje može biti pristupačniji jer se boravišna pristojba smanjuje na 2 eura po danu, a ekološka pristojba na iznos između 0,50 eura i 4 eura po danu.

Što se tiče putnika na kruzerima, i oni će morati ove godine plaćati dodatne takse, ali iznos ovisi o tome gdje idu. Posjet Santoriniju ili Mykonosu na krstarenju koštat će 20 eura, a za ostala mjesta 5 eura. Spomenuta dva otoka su izuzetak jer su prošle godine bili preplavljeni turistima.

Portugal

U Portugalu je situacija još kompliciranija jer 306 različitih općina donosi vlastita pravila o oporezivanju. Trenutačno najmanje 26 općina naplaćuje porez, uglavnom u tipičnim odmaralištima kao što su Algarve i Lisabon. Na primjer, Setúba, nedaleko Lisabona, prošle je godine uvela porez od 2 € po osobi po noćenju.

Grad Lisabon naplaćuje 2 € po noćenju, kao i Madeira i Faro. Prethodno neoporezovani Azori počeli su naplaćivati ​​2 € po osobi po noći od siječnja 2025.

Španjolska

I španjolske regije postavljaju vlastita pravila pri čemu iznos pristojbe ovisi o lokaciji na koju idete. U Barceloni postoje dvije pristojbe koje se plaćaju – gradska i regionalna turistička pristojba. Gradska pristojba porasla je na 4 € po osobi po noći za 2025. godinu, dok boravišna pristojba nije povećana. Putnici s kruzera koji u Barceloni borave dulje od 12 sati moraju platiti 6,25 eura.

Boravišna pristojba plaća se na temelju smještaja, u rasponu od 1,70 € po noći za osnovne hotele do 3,50 € za luksuzni smještaj. Izvan Barcelone, u široj regiji Katalonije, plaća se ista turistička pristojba, ali ne i gradska pristojba.

Na Balearskim otocima plaća se porez u rasponu od 4 € po osobi po noćenju za luksuzne hotele do 1 € za hostele i kampove. Gradsko vijeće Mogana na Gran Canariji od ove je godine uvelo skroman porez koji iznosi 0,15 € po osobi po noći. I neki drugi gradovi, uključujući Valenciju i Madrid, predložili su uvođenje turističkih pristojbi, no to još nije provedeno.

Italija

Talijanske općine također određuju vlastite stope boravišne pristojbe. U Rimu se, primjerice, kreće od 3 do 7 eura, ovisno o standardu smještaja. U Milanu je između 2 i 5 €, a u Firenci od 1 do 5 €.

Prošle godine, Italija je odlučila uvesti mnogo veću turističku taksu do 25 eura za najskuplje hotele, koja će se primjenjivati ​​povrh postojećih općinskih pristojbi. Vlada kaže da će naknada pomoći u borbi protiv prekomjernog turizma, ali još uvijek raspravlja o tom pitanju.

U Veneciji između 18. travnja i 27. srpnja, dnevni posjetitelji koji dolaze od petka do nedjelje ili državnog praznika morat će platiti 5 €, što će porasti na 10 € ako se rezervacija izvrši manje od četiri dana unaprijed.

Paris, Amsterdam i Edinburgh?

U Parizu postoje nove turističke pristojbe koje se primjenjuju od 2025. Potrebno je platiti i regionalnu i turističku pristojbu, a ona varira ovisno o vrsti smještaja. Ukupno, kombinirani porezi kreću se od samo 1,95 € za kampove do 15,60 € po osobi po noći za najluksuzniji smještaj.

Amsterdam nastavlja naplaćivati ​​boravišnu pristojbu i podigao je pristojbu za posjetitelje sa 7 posto na 12,5 posto cijene smještaja.

Nekoliko gradova u Ujedinjenom Kraljevstvu također razmatra uvođenje turističke pristojbe. Posebnu pažnju tako je privukao Edinburgh koji bi mogao postati prvi grad koji će uvesti obvezni porez. Wales također razmišlja o oporezivanju posjetitelja, kao i London, ali još uvijek nije ništa službeno uvedeno.

