Europska komisija je u srijedu pokrenula postupak protiv Mađarske i Slovačke zbog diskriminirajućih cijena goriva za vozače automobila registriranih u drugim državama članicama.
U Slovačkoj je cijena dizela za strane vozače fiksirana na tjednoj bazi i mijenja se prema cijenama u susjednim zemljama, dok za vozače automobila registriranih u Slovačkoj vrijede niže cijene. Mjera je izvorno usvojena samo na 30 dana, ali je dodatno produljena 17. travnja 2026.
U Mađarskoj su uvedene zaštićene fiksne cijene za vozače vozila s mađarskim registarskim oznakama, dok vozači vozila registriranih u inozemstvu moraju plaćati više tržišne cijene.
Komisija navodi da te mjere krše pravo EU-a koje se odnosi na jedinstveno tržište -slobodno kretanje robe, usluga i radnika te njihov jednak tretman, kao i slobodno kretanje usluga cestovnog prijevoza i slobodu poslovnog nastana.
Osim toga, mjere nisu prijavljene prije njihovog donošenja, što je kršenje članka direktive o transparentnosti jedinstvenog tržišta. Mađarska je uz to uvela sustav prethodnog odobrenja za izvoz sirove nafte i naftnih derivata, što je kršenje članka 35. Ugovora o funkcioniranju EU-a.
Izvršno tijelo EU-a je stoga poslalo službene obavijesti Mađarskoj i Slovačkoj koje sada imaju dva mjeseca da odgovore i riješe nedostatke, a ako ne bude zadovoljno odgovorom može izdati obrazloženo mišljenje.
PROČITAJTE VIŠE
