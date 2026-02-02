Mirovine na sjeveru Hrvatske 100 eura manje od prosjeka: Evo kako je kod drugih

Najveći iznos mirovine dobivaju umirovljenici u Gradu Zagrebu, a najniži oni iz Međimurja. Dok Zagrepčanima na račun ‘sjeda’ prosječno 738 eura, Međimurci primaju mirovinu od 522 eura što je čak 100 eura manje od ukupnog prosjeka koji je 622 eura. Mnogi umirovljenici nažalost dobivaju daleko manje od prosječne mirovine.
Mirovine u Hrvatskoj razlikuju se od županije do županije. Provjerili smo kakva su mjesečna primanja umirovljenika prema općim propisima bez isplata u inozemstvo. Prosječno dobivaju mirovinu od 622 eura, ali jasno je da mnogi imaju daleko manje od toga. Mirovine svima rastu siječanjskim usklađivanjem za oko dva posto. Isplata će biti u travnju sa zaostacima, piše Mirovina.hr.
Dubrovčani primaju 15 eura veću mirovinu od prosječne
Najviše umirovljenika, koji ujedno u prosjeku dobivaju i najveći iznos mirovine, je u Gradu Zagrebu. Dobivaju 738 eura, a takvih je 184.599, odnosno 19 posto od ukupnog broja. Nakon Zagreba, iako ne prema brojnosti, ali prema iznosu mirovine dolazi Primorsko-goranska županija. Umirovljenici kojih je skoro 80.000 prosječno primaju 673 eura, što je 65 eura manje nego kod Zagrepčana. Nakon njih, istarskim umirovljenicima isplaćuje se u prosjeku 652 eura mirovine, dok ih je ukupno 55.398.
Istarske umirovljenike slijede oni iz obalnog područja, točnije Dubrovačke-neretvanske županije. Iako čine samo 2,9 posto umirovljenika, mirovina im iznosi 637 eura i veća je od prosjeka za 15 eura. Zagrebačka županija broji 70.320 umirovljenih građana, a na petom je mjestu prema iznosima isplaćenih mirovinama. Mjesečno dobivaju 612 eura u prosjeku, prema podacima HZMO-a iz prosinca 2025.
Najniža mirovina ide umirovljenicima u Međimurju
Najmanju mirovinu u prosjeku dobivaju umirovljenici na sjeveru Hrvatske, točnije, oni iz Međimurske županije. Radi se o prosječnoj mirovini od 522 eura, što znači da mnogi umirovljenici dobivaju i puno manje. Niža je za 216 eura od najveće mirovine koja je u Gradu Zagrebu te 100 eura manja od ukupnog prosjeka. Iza njih, ukupno 531 euro ide umirovljenima u Ličko-senjskoj županiji gdje je i najmanje umirovljenika, to jest 10.896. Virovitičko-podravska županija ima 16.599 umirovljenika. Na trećem je mjestu prema najnižoj prosječnoj mirovini s 542 eura.
Virovitičko-podravsku županiju slijede još dvije slavonske županije, točnije Požeško-slavonska s prosjekom od 544 eura i Brodsko-posavska županija s mirovinom koja u prosjeku iznosi 546 eura. Iako su im u prosjeku mirovine skoro iste, zanimljivo je da Brodsko-posavska županija ima 29.711 umirovljenika, to jest gotovo duplo više nego Požeško slavonska kojih je 15.782.
