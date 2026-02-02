Mirovine na sjeveru Hrvatske 100 eura manje od prosjeka: Evo kako je kod drugih

Najmanju mirovinu u prosjeku dobivaju umirovljenici na sjeveru Hrvatske, točnije, oni iz Međimurske županije. Radi se o prosječnoj mirovini od 522 eura, što znači da mnogi umirovljenici dobivaju i puno manje. Niža je za 216 eura od najveće mirovine koja je u Gradu Zagrebu te 100 eura manja od ukupnog prosjeka. Iza njih, ukupno 531 euro ide umirovljenima u Ličko-senjskoj županiji gdje je i najmanje umirovljenika, to jest 10.896. Virovitičko-podravska županija ima 16.599 umirovljenika. Na trećem je mjestu prema najnižoj prosječnoj mirovini s 542 eura.