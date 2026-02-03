Oglas

istraživanje ESB-a

Banke u eurozoni postrožile uvjete za kredite, evo i zašto

author
Hina
|
03. velj. 2026. 14:28
AFP_ECB-EUROZONE-EU-FINANCE-BANKING-RATE
Daniel ROLAND / AFP

Banke u eurozoni postrožile su u četvrtom kvartalu standarde kreditiranja kompanija, naznačivši smanjenu toleranciju na rizike, pokazalo je u utorak istraživanje Europske središnje banke (ECB).

Oglas

Standardi za dodjelu kredita kompanijama postroženi su u zadnjim mjesecima prošle godine zbog izgleda za tvrtke i za gospodarstvo u cjelini, pokazala je anketa, provedena između 15. prosinca i 13. siječnja među 153 banke. Banke su bile blago neto postrožile standarde i u trećem tromjesečju.

U skupini vodećih gospodarstava eurozone standardi za dodjelu kredita kompanijama postroženi su u razdoblju od listopada do prosinca u Njemačkoj i Francuskoj, dok su e u Italiji i Španjolskoj zadržali na razini iz tri ljetna mjeseca.

Standardi za stambeno kreditiranje neto su pak donekle ublaženi u četvrtom tromjesečju. Građani su pak morali računati na još strože uvjete za dodjelu potrošačkih kredita zbog procjene zajmodavaca o pojačanim rizicima.   

Potražnja kompanija za kreditima blago je pak ojačala u tri mjeseca zaključno s prosincem. Banke su bilježile i umjereno pojačanu potražnju građana za stambenim kreditima, pokazalo je ECB-ovo istraživanje.

Polovina anketiranih banaka navela je da je na njihovu kreditnu politiku utjecala neizvjesnost u trgovinskoj politici, uglavnom ističući smanjenu toleranciju na rizik i slabiju potražnju koji će utjecati na kreditiranje i u 2026. godini, prema rezultatima ankete. 

U prvom tromjesečju banke procjenjuju da će dodatno blago postrožiti kreditne standarde za tvrtke. Planiraju blago postrožiti i standarde za stambene kredite i izraženije za one potrošačke.

Potražnja za kreditima trebala bi pak, po njihovoj procjeni, ojačati u većini privrednih grana, izuzev autoindustrije, veleprodaje i maloprodaje te segmenta komercijalnih nekretnina.

Kreditiranje poduzeća i kućanstava ubrzava već godinama, ali stopa rasta i dalje zaostaje za razdobljem prije pandemije, signalizirajući otporan, ali kontinuirano skroman rast gospodarske aktivnosti, napominje Reuters.

Teme
Banke eurozone Kreditni uvjeti Monetarna politika Potražnja za kreditima Rizici kreditiranja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ