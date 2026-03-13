Velike promjene za kredite: Građani dobivaju nova prava

Cilj je ukloniti 'regulatorne rupe' i spriječiti pojavu rizičnih kreditnih proizvoda izvan nadzora. Na taj način će se onemogućiti situacije u kojima potrošači uzimaju financijske proizvode koji formalno nisu krediti, ali u praksi mogu dovesti do prezaduženosti. S tim u vezi uvode se i značajne novine u pogledu nadležnosti i postupka ishođenja odobrenja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja i posredovanja u potrošačkom kreditiranju, kao i u pogledu nadležnosti za provedbu nadzora nad subjektima koji pružaju navedene usluge.