Vodič za kupovinu blagdanskih poklona: Pristupačni i kvalitetni uređaji i gadgeti za pod bor

U posljednjih nekoliko godina veliki povratak do srca korisnika imaju tableti, pa se i u ovo blagdansko vrijeme ističu kao jedna od najtraženijih kategorija. Kod tableta prednost imaju veliki zaslon i mogućnost neograničenog spajanja na mobilnu mrežu, a upravo ovo osigurava povoljan Telemach 5G Tab, uz savršen dodatak tipkovnice u obliku futrole koja ga u tren pretvara u funkcionalni uređaj za školske i poslovne zadatke. Telemach 5G Tab do korisnika dolazi s velikim 11'' ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela na kojemu, uz pomoć 5G mreže i Unlimited tarife, u pokretu možete neograničeno gledati HBO ili SkyShowtime hitove putem EON TV aplikacije. Uz bateriju od 7510 mAh ne morate brinuti oko utičnice dok bingate serije, igrate igre ili pretražujete akcije na web trgovinama. Iako to za tablet nije primarno, tu je i kombinacija 13 MP glavne i prednje kamere za video pozive od 5 MP, a u skladu s očekivanjima za moderni tablet je i memorijska kombinacija od 6 GB/256 GB.