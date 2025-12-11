najpoželjniji modeli
Vodič za kupovinu blagdanskih poklona: Pristupačni i kvalitetni uređaji i gadgeti za pod bor
Kako dani postaju kraći, a temperature sve niže, blagdansko razdoblje donosi dobro poznatu toplinu obiteljskih druženja, ali i darivanja. Kada se to spoji sa sezonskim popustima, mnogi se odlučuju na poklanjanje novih uređaja ili gadgeta.
Očekivano, na vrhu liste najpoželjnijih i dalje su pametni telefoni koji nude napredne tehnologije, stalnu povezanost, dugotrajnu bateriju i kvalitetne kamere. No, bilo da kupujete mobitel ili neki gadget za sebe ili dragu osobu, blagdanski budžet treba mudro rasporediti kako bi poklona bilo dovoljno za sve.
Modeli koji zadovoljavaju moderne zahtjeve
Uređaji koji objedinjuju napredne mogućnosti ne moraju biti preskupi i na tržištu postoje zanimljivi modeli koji imaju vrlo povoljnu cijenu, a zadovoljavaju i većinu potreba kupaca. Kada su u pitanju pametni telefoni, već smo naučili prvo baciti pogled na specifikacije i upravo su brojke i funkcionalnosti ključne riječi po kojima tražimo idealni uređaj. Tražite li telefon za sebe, svoje školarce ili drugu osobu iz vašeg kruga, želite pronaći model koji će zadovoljiti sve moderne zahtjeve.
S baterijom od 5000 mAh sati Telemach 5G Pro 2 omogućit će ugodno korištenje tijekom cijelog dana, čak i pri zahtjevnijem rukovanju. Kvalitetna kamera nužna je za odlične fotke s Adventa, zimskog odmora ili za uspomenu s obiteljskog okupljanja oko blagdanskog stola. U tom segmentu ovaj telefon donosi naprednu 108 megapiskelnu kameru i AI funkcionalnosti koji će unaprijediti mogućnosti snimanja, a i memorijske mogućnosti, uz 8 GB radne memorije i 256 GB prostora za slike, aplikacije i datoteke, zadovoljit će sva očekivanja,. Telemach 5G Pro 2 dolazi s osmojezgrenim procesorom spremnim za sve izazove uključujući i gaming, a 6,7'' IPS zaslon HD+ rezolucije omogućuje nesmetano uživanje u igrama, multimediji, dopisivanju i surfanju.
Veliki ekran za blagdansko binganje filmova
U posljednjih nekoliko godina veliki povratak do srca korisnika imaju tableti, pa se i u ovo blagdansko vrijeme ističu kao jedna od najtraženijih kategorija. Kod tableta prednost imaju veliki zaslon i mogućnost neograničenog spajanja na mobilnu mrežu, a upravo ovo osigurava povoljan Telemach 5G Tab, uz savršen dodatak tipkovnice u obliku futrole koja ga u tren pretvara u funkcionalni uređaj za školske i poslovne zadatke. Telemach 5G Tab do korisnika dolazi s velikim 11'' ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela na kojemu, uz pomoć 5G mreže i Unlimited tarife, u pokretu možete neograničeno gledati HBO ili SkyShowtime hitove putem EON TV aplikacije. Uz bateriju od 7510 mAh ne morate brinuti oko utičnice dok bingate serije, igrate igre ili pretražujete akcije na web trgovinama. Iako to za tablet nije primarno, tu je i kombinacija 13 MP glavne i prednje kamere za video pozive od 5 MP, a u skladu s očekivanjima za moderni tablet je i memorijska kombinacija od 6 GB/256 GB.
Idealan poklon za mališane uz koji avanture postaju pametne
Telemach Kids Watch 2 odličan je poklon za pod bor jer spaja sigurnost, praktičnost i zabavu u jednom uređaju prilagođenom djeci. Zahvaljujući trostrukoj tehnologiji pozicioniranja (GPS, LBS i Wi-Fi), roditelji u svakom trenutku mogu provjeriti gdje se dijete nalazi, a uz mogućnost postavljanja virtualnih granica sigurne zone imaju i dodatni osjećaj sigurnosti. Sat podržava eSIM tehnologiju, pa dijete može primati pozive, videopozive i poruke bez potrebe za mobilnim telefonom, dok roditelji imaju potpunu kontrolu nad kontaktima i postavkama putem aplikacije na vlastitim mobilnim uređajima. Uz dugotrajnu bateriju koja traje više od 100 sati, veliki 1,83'' TFT zaslon u boji i kameru za video pozive i fotografiranje, ovaj pametni sat nije samo koristan, već i zabavan gadget koji će djeci donijeti puno veselja, a roditeljima prijeko potreban mir.
