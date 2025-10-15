Zagreb ima 114 eura veće mirovine od prosjeka: Pogledajte iznose po županijama

Nakon srpanjskog usklađivanja prosječne prema općim propisima Zakona o mirovinskom osiguranju, bez isplata u inozemstvo, porasle su na 618 eura. Pogledajte kako se kreću mirovine po županijama. Daleko najveće mirovine su u Gradu Zagrebu i veće su za 215 eura nego u Međimurju, gdje su najniže. Među najnižima su čak tri slavonske županije, a među najvišima tri morske.
Srpanjsko usklađivanje mirovina donijelo je povećanje od 6,48 posto. Usklađivanje se određuje prema polugodišnjem kretanju cijena i plaća, a računa se prema formuli 85:15. Provjerili smo kako su se iznosi mirovina promijenili po županijama nakon usklađivanja. Prije usklađivanja mirovina, najviše umirovljenika je primalo mirovinu između 400 i 470 eura, a nakon usklađivanja najviše ih se nalazi u razredu između 670 i 800 eura.
Prosječna mirovina u Zagrebu 733 eura
Prosječna mirovina za 967.060 korisnika mirovina prema općim propisima Zakona o mirovinskom osiguranju, bez isplata u inozemstvo, u kolovozu je iznosila 584,87 eura, a nakon usklađivanja u rujnu narasla je na 618,95 eura. Kada gledamo po županijama, najviše korisnika mirovina je u Gradu Zagrebu, nešto više od 180.000, a tamo su i najviše mirovine. Tako su mirovine za Zagrepčane u kolovozu iznosile oko 695 eura, a nakon usklađivanja 733,82 eura. To je čak 114 eura više od prosjeka. Nakon Grada Zagreba, mirovine su najviše rasle u Primorsko-goranskoj županiji, koja ima gotovo 80.000 korisnika mirovina. Prije usklađivanja mirovine su tamo iznosile 634,14 eura, a nakon 670,29 eura.
Susjedna Istarska županija, koja ima oko 55.000 umirovljenika, u kolovozu je imala prosječnu mirovinu od 614 eura, a nakon usklađivanja porasla je na 649,23 eura. Nakon nje slijedi Dubrovačko-neretvanska županija, čiji su umirovljenici mjesec prije usklađivanja primali prosječne mirovine od 598,22 eura, a u rujnu 633,54 eura. Za oko 70.000 umirovljenika Zagrebačke županije prosječne mirovine u kolovozu su iznosile 574,57 eura, a nakon usklađivanja 608, 26 eura.
Čak 215 eura razlika između Zagreba i Međimurja
Najniže mirovine i dalje su u Međimurskoj županiji, koja ima oko 24.000 korisnika mirovina. Njihove mirovine su prije usklađivanja iznosile 488,40 eura, a nakon 518,34 eura. Kada uspoređujemo sa Zagrebom, radi se o razlici od čak 215 eura, a prije usklađivanja razlika je bila za 20 eura manja. Malo veće mirovine su u Ličko-senjskoj županiji koja ima najmanje umirovljenika – u rujnu ih je bilo 10.953. Prije usklađivanja primili su prosječnu mirovinu u iznosu od 499,88 eura, a u rujnu je narasla na 529,33 eura.
Treća po najnižim mirovinama je Virovitičko-podravska, čiji su umirovljenici u kolovozu imali prosječne mirovine od 507,95 eura, a u rujnu je to poraslo na 538,74 eura. Slično je stanje i u Požeško-slavonskoj županiji koja ima nešto manje od 15.000 korisnika mirovina. Prije usklađivanja prosječna mirovina im je iznosila 509,21 eura, a nakon 540,28 eura. Među županijama s najnižim mirovinama su čak tri iz Slavonije. Među njima je i Brodsko-posavska koja ima nešto manje od 30.000 korisnika mirovina. U kolovozu su im prosječne mirovine bile 512,15 eura, a u rujnu nakon usklađivanja su narasle na 543,14 eura. Najavljeno je da se od 2027. godine ukida porez na mirovine, piše Mirovina.hr.
