Zagreb ima 114 eura veće mirovine od prosjeka: Pogledajte iznose po županijama

Treća po najnižim mirovinama je Virovitičko-podravska, čiji su umirovljenici u kolovozu imali prosječne mirovine od 507,95 eura, a u rujnu je to poraslo na 538,74 eura. Slično je stanje i u Požeško-slavonskoj županiji koja ima nešto manje od 15.000 korisnika mirovina. Prije usklađivanja prosječna mirovina im je iznosila 509,21 eura, a nakon 540,28 eura. Među županijama s najnižim mirovinama su čak tri iz Slavonije. Među njima je i Brodsko-posavska koja ima nešto manje od 30.000 korisnika mirovina. U kolovozu su im prosječne mirovine bile 512,15 eura, a u rujnu nakon usklađivanja su narasle na 543,14 eura. Najavljeno je da se od 2027. godine ukida porez na mirovine, piše Mirovina.hr.