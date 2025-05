Zašto se više ne priča o otkupu dionica Ine od MOL-a?

"Uz to, dok Mađare više zanimaju transport i distribucija, dalje bismo razvili novo poduzeće modernog profila. To podrazumijeva usmjerenost i na nove energije, npr. geotermalnu. No sve mi se čini da je izostao strateški pristup ovoj problematici, tako i u odnosu na arbitražu koju spominjete. Nisam pravnik, ali vjerujem da se u sudsku borbu s Molom trebalo ući s osnove korupcije tj. nezakonitog prepuštanja Ine toj kompaniji. Osim toga, smatram da je Mađarska zatim napravila niz prekršaja radi neprijateljskog preuzimanja", mišljenja je ovaj naftni konzultant, ali i nekadašnji ministar gospodarstva RH.