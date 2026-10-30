Iz Samobora stiže i Matilda-Mihaela Purić iz Kavane i hotela Livadić, dobro poznatog odredišta za sve koji izlet u taj grad ne mogu zamisliti bez omiljenih samoborskih kremšnita. Ona ususret početku akademije kaže: „Jako sam sretna i zahvalna što sam dobila priliku biti dio Uplift akademije. Vjerujem da čovjek nikad ne prestaje učiti, bez obzira na godine i iskustvo. Iako sam već dugo u poduzetništvu, još uvijek imam puno snova, ideja i pitanja. Veselim se novim znanjima, ljudima i iskustvima, ali najviše tome da iz ove akademije izađem još hrabrija u ostvarivanju svojih ideja.“