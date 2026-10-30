Mastercardov projekt Uplift
Nova generacija Uplift akademije: odabrana 32 poduzetnika spremna za sljedeći korak u poslovanju
Njihove proizvode kupujemo, uz njihove recepte kuhamo, u njihovim prostorima provodimo slobodno vrijeme, neka njihova rješenja koriste se i daleko izvan Hrvatske, a sad ih povezuje i nova prilika za razvoj poslovanja. 32 poduzetnice i poduzetnika iz svih krajeva Hrvatske odabrani su za šestu generaciju Uplift akademije, edukacijskog programa koji je pokrenuo Mastercard, a provodi ga Sveučilište Algebra Bernays.
Za ovogodišnje stipendije pristiglo je 200 prijava, a novu generaciju odabrali su predstavnici Mastercarda, Sveučilišta Algebra Bernays i komunikacijske agencije Val grupa. Edukacija počinje 4. studenoga i traje do travnja 2027., uz znanja, stručnu podršku i rad na konkretnim poslovnim izazovima polaznika.
Poduzetničke priče koje vrijedi upoznati
Jedna od novih stipendistica je Janja Benić, široj publici poznatija kao Janjolinka, čije su krafne odavno osvojile ljubitelje slastica. Svoju ljubav prema tijestu i pripremi hrane razvila je i kroz radionice kruha s prirodnim kvascem u Zagorju, na kojima polaznicima uz nova znanja pruža i drukčiji doživljaj zajedničkog kuhanja. Pridružuje joj se sommelierka Jelena Šimić Valentić, osnivačica Pupitresa, koja vinsku kulturu približava publici kroz degustacije i vinsku školu.
S Pašmana dolazi Ana Matulić iz OPG-a Matulić, poznatog po otočnim prehrambenim i kozmetičkim proizvodima koji osvajaju međunarodna priznanja. Među njima je i nagrada Golden Fork za aceto od maraške. Stipendija je dodijeljena i Leonu Gržiniću iz rovinjskog Twin Figsa, koji je istovremeno bar, dnevni boravak, galerija, terasa za brunch i večernja pozornica.
Iz Samobora stiže i Matilda-Mihaela Purić iz Kavane i hotela Livadić, dobro poznatog odredišta za sve koji izlet u taj grad ne mogu zamisliti bez omiljenih samoborskih kremšnita. Ona ususret početku akademije kaže: „Jako sam sretna i zahvalna što sam dobila priliku biti dio Uplift akademije. Vjerujem da čovjek nikad ne prestaje učiti, bez obzira na godine i iskustvo. Iako sam već dugo u poduzetništvu, još uvijek imam puno snova, ideja i pitanja. Veselim se novim znanjima, ljudima i iskustvima, ali najviše tome da iz ove akademije izađem još hrabrija u ostvarivanju svojih ideja.“
Da nova generacija donosi i posve drukčije poslovne perspektive, pokazuje Juraj Sokolović iz osječkog Soldered Electronicsa, tvrtke koja razvija i proizvodi elektroniku te stoji iza linije Inkplate zaslona na elektroničkom papiru. Ivana Rendulić Jelušić iz tvrtke Alti Agro pak razvija Vineyard Angel, platformu koja povezuje dronove, senzore i analizu podataka kako bi vinogradarima pomogla donositi preciznije odluke u proizvodnji.
Raznolikost generacije nastavlja se kroz domaću rasvjetu Layba, dizajnerski brend Pherall, Crobucha kombuchu i personalizirani nakit Forget me not jewelry. Tu su i Monegra, edukativna aplikacija koja djecu uvodi u svijet novca, te centar Možeš ti to, posvećen motoričkom razvoju djece s teškoćama u razvoju. Različiti proizvodi, kupci i poslovni modeli donose priliku da polaznici na vlastite izazove pogledaju i kroz iskustva ljudi iz drugih struka.
„Iza svakog od ovih brendova stoji san koji je zaživio zahvaljujući predanom radu, vremenu i osobnoj hrabrosti. Kako njihovo poslovanje raste, osnivači se susreću s novim pitanjima: kako voditi ljude, kako napraviti sljedeći korak i kako sačuvati ono zbog čega su se kupci uopće zaljubili u njihov brend. Želimo da
Uplift bude mjesto na kojem poduzetnici mogu otvoreno razgovarati o tim pitanjima, steći znanja koja su im potrebna i upoznati ljude koji razumiju izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnja generacija okuplja vrlo različita iskustva i ideje i veselimo se što ćemo im pomoći da svoje ambicije pretvore u dugoročan poslovni rast”, izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.
Tko su stipendisti šeste generacije
Odabrani stipendisti šeste sezone Uplift akademije su: Ivana Rendulić Jelušić (Vineyard Angel), Juraj Sokolović (Soldered Electronics), Vito Sviličić (Pherall), Ivana Grčić (Melli Aromatica), Petra Stanković (Monegra), Ida Juranić (Savjeti psihologa), Amanda Dušić Buždon (OPG Dušić), Matilda-Mihaela Purić (Kavana i hotel Livadić), Filip Fabijanić (Crobucha Kombucha), Jan Belak (Međimurski grunt), Elena Vian Projić (Ajme portal), Nikola Kalevski (Kalevski Design), Jelena Šimić Valentić (Pupitres boutique vinske kulture), Almina Haskić (OPG Castania), Ana Matulić (OPG Matulić), Matilda Ljuština (Makolach), Karla Križanić (Layba), Kristina Kratofil (HerForm / Doma Reformer Club), Viktorija Križanović (Verbena handmades), Leon Gržinić (Twin Figs), Martina Ćustić (Derma support; Fito support), Danira Travica (Glinko), Janja Benić (Janjolinka), Nikola Horvat (Digital Architects), Mario Likar (Kultura kombucha), Petra Pavičić (Forget me not jewelry), Aleksandra Preložiček (Bloom Event Design / Flowers 2GO 24h), Domagoj Stančec (Kod bake Nane), Aleksandra Šutalo (Akademija vještina), Ines Matulić (3E projekti), Lorena Draženović (Možeš ti to), Luka Maršić (Destilerija Prunus Aurelia).
„Uplift akademiju pratim već nekoliko godina i uvijek mi se sviđala ideja programa koji poduzetnicima pruža konkretna znanja, podršku i priliku za međusobno povezivanje. Posebno me razveselilo što je Uplift ove godine otvorio vrata i poduzetnicima iz drugih djelatnosti, izvan dosadašnjeg fokusa na turizam i ugostiteljstvo. Drago mi je što sam dobila priliku biti dio šeste generacije stipendista. Veselim se novim znanjima, razmjeni iskustava s kolegama iz različitih sektora i novim poznanstvima, ali i prilici da stečeno znanje primijenim u daljnjem razvoju našeg poslovanja i platforme Vineyard Angel“, kaže polaznica Ivana Rendulić Jelušić.
Nova podrška za sljedeći poslovni korak
Ove godine svaki stipendist surađivat će sa studentom završne godine marketinga na Sveučilištu Algebra Bernays na pitanjima vezanima uz marketing i promociju svojeg poslovanja. Tako će poduzetnici dobiti dodatnu pomoć na konkretnim zadacima, a studenti priliku primijeniti znanja u stvarnom poslovnom okruženju. Uz online edukaciju, generaciju očekuje i dvodnevno okupljanje u Šibeniku, s dodatnim predavanjima, razmjenom iskustava i povezivanjem.
„Odvojiti vrijeme za učenje dok svakodnevno vodite vlastiti posao ozbiljna je odluka i ulaganje u budućnost. Zato našim novim stipendistima želimo pružiti prostor u kojem mogu preispitati dosadašnje odluke, otvoreno razgovarati o izazovima i steći znanja koja će moći primijeniti u svom poslovanju. Ove godine akademiju otvaramo poduzetnicima svih djelatnosti, što donosi dodatnu vrijednost. Susret različitih iskustava često nam pomaže da vlastiti posao sagledamo jasnije. U novu generaciju ulazimo s ciljem da polaznici iz akademije izađu sigurniji u svoje odluke, s konkretnim smjerom razvoja i ljudima kojima se mogu obratiti i nakon završetka programa“, zaključuje Igor Kundić, voditelj Uplift akademije na Sveučilištu Algebra Bernays.
Kroz prvih pet sezona Uplift akademije prošlo je 168 poduzetnica i poduzetnika, a nova generacija zajednicu će proširiti na ukupno 200 stipendista. Njihove poslovne priče i razvoj tijekom Akademije moći će se pratiti na platformi Uplift.hr te na Upliftovim društvenim mrežama.
O projektu Uplift I uplift.hr
Uplift je najveća hrvatska platforma usmjerena razvoju poslovanja mikropoduzetnika te malih i srednjih poduzetnika (MMSP) na čijem radu, znanju i inovativnosti počiva većina hrvatskog gospodarstva. Ova platforma osigurava sve potrebno za razvoj poslovanja: inspiraciju, edukaciju, mentorstvo, promociju te pristup relevantnim informacijama. Uplift je osmislio i realizirao Mastercard kao korak prema stvarnom utjecaju i aktivnom iskazivanju odgovornosti prema društvu. Partner projekta je Sveučilište Algebra Bernays, a u stvaranju sadržaja sudjeluju i uspješni poduzetnici i konzultanti te drugi partneri iz privatnog i javnog sektora. Kroz multimedijalni sadržaj, pisane i video intervjue, tematske članke, Uplift.hr otvara brojna pitanja vezana uz MMSP sektor u Hrvatskoj i želi biti kvalitetan, prepoznat i važan sugovornik u traženju pametnijih, boljih i održivijih odgovora. Pratite nas na Uplift.hr te na LinkedInu, Facebooku i Instagramu.
O Mastercardu
Mastercard je globalna tehnološka kompanija u platnoj industriji. Naša je misija povezati i osnažiti uključivo, digitalno gospodarstvo koje koristi svima, posvuda čineći transakcije sigurnima, jednostavnima, pametnima i pristupačnima. Koristeći sigurne podatke i mreže, partnerstva i strast, naše inovacije i rješenja pomažu pojedincima, financijskim institucijama, vladama i tvrtkama da ostvare svoj najveći potencijal. Uz povezanost u više od 210 zemalja i teritorija, gradimo održivi svijet koji svima otvara neprocjenjive mogućnosti.
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