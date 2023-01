Užasna tragedija pogodila je Brazil. Autobus s mladim nogometašima završio je u provaliji te su najmanje četiri osobe izgubile život.

Autobus je prevozio nogometaše do grada Duque de Caxia i na putu se dogodila strašna prometna nesreća, prenosi Gol.hr.

Mladići su se vraćali svojim kućama s turnira, a u nesreći je poginulo troje mladih nogometaša između 14 i 18 godina te jedan trener.

Brazilski mediji su potvrdili četiri smrti, no nažalost taj broj bi se mogao i povećati jer se većina momčadi nalazi u bolnici, neki se bore za život.

U autobusu je bilo 28 nogometaša i članovi stručnog stožera. Među poginulima je potvrđen Kailon da Silva koji je imao samo 13 godina.

Atletas de um projeto social do EC Vila Maria Helena, de Duque de Caxias sofreram um acidente, na BR-116, em Além Paraíba, após participarem de um campeonato em Ubaporanga e vencerem na categoria sub-18. De acordo com informações da organização do campeonato @ubaporangaesportes a pic.twitter.com/kGKrRYolpE