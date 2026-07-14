Bivša sutkinja Maja Šupe dobila 4,5 godine zatvora. Krivim proglašen i Blaž Petrović

Na traženje bivše sutkinje Šupe, njezina majka potpisala je taj predugovor, a na Petrovićev zahtjev potpisala ga je i osoba navedena kao kupac. Petrović je potom, stoji u optužnici, na račun sutkinjine majke uplatio 45.000 kuna (6000 eura), uz naznaku da se radi o plaćanju po navedenom predugovoru te da je uplatitelj osoba navedena kao kupac, s tim da je uplata za jedini cilj imala isplatu dogovorenog iznosa mita.