nepravomoćna presuda
Bivša sutkinja Maja Šupe dobila 4,5 godine zatvora. Krivim proglašen i Blaž Petrović
Zbog primanja mita u utorak je na Županijskom sudu u Splitu na 4,5 godina zatvora osuđena bivša šibenska sutkinja Maja Šupe koja uz zatvorsku kaznu mora vratiti i 15 tisuća eura.
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Taj joj je novac kao mito dao poduzetnik Blaž Petrović koji je također nepravomoćno osuđen. A krivim je proglašen i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Bivša sutkinja je za taj novac 2013. godine Petroviću donijela oslobađajuću presudu.
U presudi se navodi da je Petrović preko Zmijanovića dogovorio da će sutkinji Maji Šupe, ako donese oslobađajuću presudu, dati 15 tisuća eura, odnosno za prvostupanjsku presudu šest tisuća te devet tisuća kada presuda postane pravomoćna.
Majku uključila u predugovor
Zmijanović je u dogovoru s Petrovićem izradio predugovor o kupoprodaji nekretnine na području Šibenika, prema kojem majka bivše sutkinje Šupe prodaje nekretnine za 59.100 eura, uz plaćanje 6000 eura predujma koji u slučaju odustanka kupca zadržava prodavatelj, navodi se u presudi.
Na traženje bivše sutkinje Šupe, njezina majka potpisala je taj predugovor, a na Petrovićev zahtjev potpisala ga je i osoba navedena kao kupac. Petrović je potom, stoji u optužnici, na račun sutkinjine majke uplatio 45.000 kuna (6000 eura), uz naznaku da se radi o plaćanju po navedenom predugovoru te da je uplatitelj osoba navedena kao kupac, s tim da je uplata za jedini cilj imala isplatu dogovorenog iznosa mita.
Horvatinčića osudila pa oslobodila
Bivša šibenska sutkinja u javnosti je poznata jer je u slučaju pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Tomislavu Horvatinčiću prvo donijela uvjetnu, a zatim i oslobađajuću presudu koje je viši sud ukinuo.
USKOK je tvrdio da je riječ o fiktivnom pravnom poslu čiji je jedini cilj bio prikriti isplatu dogovorenog mita.
Nakon što je Petrović oslobođen optužbi, a presuda postala pravomoćna 2014. godine, prema optužnici isplaćen je i ostatak dogovorenog iznosa.
Razriješena dužnosti nakon istrage
Nakon što je protiv nje pokrenuta istraga zbog sumnje na primanje mita, Državno sudbeno vijeće razriješilo je Maju Šupe sudačke dužnosti.
Šupe je javnosti bila poznata i po slučaju Tomislava Horvatinčića, kojem je ranije izrekla oslobađajuću presudu zbog sinkope u postupku vezanom uz pomorsku nesreću u kojoj je život izgubio talijanski bračni par.
Presuda u predmetu protiv Šupe, Petrovića i Zmijanovića nije pravomoćna te sve osuđene osobe imaju pravo na žalbu.
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