Tragična pogibija planinara

Dalmacija zavijena u crno: Posljednji ispraćaj Marija, Roka i Andrije

N1 Info
11. lis. 2025. 19:53
Ispraćaj alpinista
Trojica planinara poginula u slovenskim Julijskim Alpama prošlu nedjelju, ispraćena su poslijepodne na vječni počinak.

Pogreb je za Solinjanina Marija Boku, nakon oproštaja na splitskom Lovrincu, održan u Ogorju Gornjem, a za braću Roka i Andriju Kovačeva, nakon mise u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, na mjesnom groblju u Kaštel Lukšiću, prenosi HRT.

U povodu tragedije koja je sve duboko potresla, u Kaštelima je proglašen - dan žalosti. Nema zabavnih događaja, a zastave su spuštene na pola koplja.

"Tri člana, tri planinara, tri drage duše"

Član Uprave HPD-a Mosor iz Splita Marko Kovač sa suzama u očima opisao je koliko će ovu trojicu planinara nedostajati prijateljima iz planinarskih društava.

"Kako se obitelj osjeća to ne mogu ni zamisliti. Oni su s njima cijeli život proveli, a nama planinarima će biti jako žao što nećemo imati prijatelje sa sobom", rekao je.

Ispraćaj planinara
Snažnim riječima oprostila se i tajnica HPD-a Mosor Ivana Radonić, koja je u ime planinarske zajednice izrazila sućut obiteljima.

"Ovaj dan je stvarno tužan za cijelu planinarsku zajednicu, pogotovo za obitelji. Ovo je velika, velika tragedija za sve nas. To su bila tri naša člana, tri planinara, tri stvarno drage duše. Ovim putem bih izrazila sućut u ime Hrvatskog planinarskog saveza, HPD-a Mosor i svoje osobno – cijeloj planinarskoj zajednici, prijateljima i pogotovo obitelji", rekla je.

Teme
Julijske Alpe alpinisti planinari

