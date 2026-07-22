Driftanje u Splitu: Divljao BMW-om kraj Lovrinca, auto mu oduzet zbog teških nedostataka

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Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je u srijedu da je 20-godišnjak priveden na sud nakon što je na parkiralištu pokraj groblja Lovrinac u Splitu driftanjem i stvaranjem buke narušavao javni red i mir, a BMW kojim je upravljao privremeno mu je oduzet zbog brojnih tehničkih neispravnosti.

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Policija je utvrdila da je 20-godišnjak u utorak oko šest sati na parkiralištu u neposrednoj blizini gradskog groblja Lovrinac osobnim automobilom BMW naglo povećavao brzinu, dovodio motor do najvećeg broja okretaja teproklizavanjem kotača i zanošenjem vozila stvarao buku visokog intenziteta.

Takvim je ponašanjem remetio noćni mir građana i počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policajci Postaje prometne policije Split uhitili su ga, a vozilo je upućeno na izvanredni tehnički pregled tijekom kojega su utvrđeni brojni nedostaci na kočnicama, osovinama, kotačima i pneumaticima, uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju, ispušnom i usisnom sustavu te oštećenja karoserije. Vozilo mu je privremeno oduzeto.

Policija navodi da je vozač pravomoćno kažnjen zbog tzv. driftanja odlukom suda 2025., a tijekom 2025. i 2026. godine još je šest puta prekršajno kažnjen zbog proklizavanja kotača.

U žurnom postupku priveden je na sud, a policija je predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu i trajno oduzimanje automobila.

Sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu.