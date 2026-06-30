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opasni manevri

Mladić "driftao" u Zagrebu: Policija ga prijavila, BMW bio pun opasnih kvarova

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N1 Info
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30. lip. 2026. 10:46
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BMW UNSPLASH
Ilustracija: Emily Rusch on Unsplash

Zagrebačka policija uhitila je 18-godišnjaka nakon što je BMW-om zagrebačkih registracija izvodio opasne manevre na javnoj površini i uznemirio građane. Policija traži novčanu kaznu od 4.000 eura.

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Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjim vozačem nakon dojave građana i zaprimljene videosnimke koja je zabilježila njegovo ponašanje.

Utvrđeno je da je mladić 18. lipnja oko 19 sati upravljao BMW-om zagrebačkih registarskih oznaka na asfaltirano-travnatoj površini uz Ulicu Ćire Truhelke. Tijekom vožnje naglo je povećao brzinu, zbog čega je došlo do proklizavanja pogonskih kotača i višestrukog okretanja vozila oko svoje osi.

Pritom su nastali jaka buka, škripanje i cviljenje guma, dim te podizanje prašine s travnate površine. Policija navodi kako je takvim ponašanjem na javnom mjestu vozač na posebno drzak i nepristojan način narušio mir građana. Uznemireni su bili stanovnici okolnih zgrada, pješaci i prolaznici koji su se u tom trenutku našli u blizini, a cijeli događaj trajao je oko jednu minutu.

Vozač je uhićen 26. lipnja te je nakon dovršenog istraživanja doveden pred Općinski prekršajni sud u Zagrebu, objavila je policija.

Istoga dana BMW kojim je upravljao upućen je na izvanredni tehnički pregled, gdje su utvrđeni brojni nedostaci. Vozilo je zbog opasnih kvarova isključeno iz prometa, a među utvrđenim problemima bili su korozija, zauljen motor, istrošene gume i oštećeni uređaji za osvjetljavanje.

Policija je sudu predložila da se 18-godišnjaka proglasi krivim i kazni novčanom kaznom od 4.000 eura. Sud ga je nakon postupanja pustio na slobodu, dok će odluka o slučaju biti donesena naknadno.

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auto bmw driftanje policija

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