Mladić "driftao" u Zagrebu: Policija ga prijavila, BMW bio pun opasnih kvarova

Pritom su nastali jaka buka, škripanje i cviljenje guma, dim te podizanje prašine s travnate površine. Policija navodi kako je takvim ponašanjem na javnom mjestu vozač na posebno drzak i nepristojan način narušio mir građana. Uznemireni su bili stanovnici okolnih zgrada, pješaci i prolaznici koji su se u tom trenutku našli u blizini, a cijeli događaj trajao je oko jednu minutu.