Dvojica komunalnih redara pod istragom zbog primanja 1500 eura mita

Tužiteljstvo sumnja da su dvojica komunalnih redara 22. i 23. listopada u Svetom Ivanu Zelini zatekli jednu osobu u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili joj da je time počinila kažnjivo djelo za koje se može izreći novčana kazna od 5000 do 6000 eura.