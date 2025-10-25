u Svetom Ivanu Zelini
Dvojica komunalnih redara pod istragom zbog primanja 1500 eura mita
USKOK je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv dvojice zelinskih komunalnih redara koje sumnjiče da su primili 1500 eura mita, tijekom istrage će se braniti sa slobode, ali im je određena zabrana obavljanja poslovne aktivnosti.
Oglas
Tužiteljstvo sumnja da su dvojica komunalnih redara 22. i 23. listopada u Svetom Ivanu Zelini zatekli jednu osobu u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili joj da je time počinila kažnjivo djelo za koje se može izreći novčana kazna od 5000 do 6000 eura.
Sukladno zajedničkom dogovoru, pozvali tu osobu na sastanak u jedan ugostiteljski objekt te joj je prvookrivljeni ponudio da će za 1.500 eura mita osigurati brisanje svih prijava inspekciji te da ne bude prekršajno sankcionirana.
Stoga je 23. listopada drugookrivljeni kontaktirao tu osobu telefonom i zatražio da izvrši dogovoreno ako želi da se njen slučaj riješi. Prvoosumnjičeni se potom s tom osobom sastao u drugom ugostiteljskom objektu te primio 1500 za sebe i svog suokrivljenika.
Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove. No, obojici je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti, navodi Uskok.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas