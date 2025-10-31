Josip Štrok
Dvojica osuđena za ubojstvo Hrvata u Dublinu: Udaran nogom u glavu, gažen i premlaćivan
Dvojica muškaraca proglašena su krivima za ubojstvo 31-godišnjeg Hrvata Josipa Štroka koje se prošle godine dogodilo na ulici u Dublinu, dok je treći optuženik oslobođen. Presuda je donesena na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu, piše irski portal RTÉ.
Većinska odluka porote
Mark Lee (44), bez stalne adrese, i Anthony Delappe (19) proglašeni su krivima za ubojstvo većinskom odlukom porote nakon više od šest sati vijećanja. Treći optuženi, Connor Rafferty (21), oslobođen je optužbe za ubojstvo. Sva trojica su se ranije izjasnila krivima za napad i nanošenje ozljeda Štrokovom prijatelju, 29-godišnjem Davidu Družinecu, u istom incidentu, prenosi Index.
Brutalan napad u Clondalkinu
Napad se dogodio 30. ožujka 2024. godine. Josip Štrok je preminuo četiri dana kasnije, 3. travnja 2024., od teških ozljeda glave zadobivenih u napadu. Tužiteljstvo je tijekom suđenja navelo da je Štrok bio "više puta udaran nogom u glavu, šakama, gažen i premlaćivan".
Motiv i izricanje kazne
Prema navodima tužiteljstva, trojica muškaraca napala su dvojicu Hrvata nakon što im je rečeno da su oni prethodno napali 17-godišnjeg dječaka na obližnjoj autobusnoj stanici. Tužitelj Seoirse Ó Dúnlaing istaknuo je kako su optuženici znali da su žrtve strani državljani te da to ima "relevantnost u slučaju". Lee i Delappe zadržani su u pritvoru, a izricanje presude zakazano je za 17. studenog.
Seoirse Ó Dúnlaing naveo je da je jedan od optuženih, 44-godišnji Mark Lee, dva dana nakon napada policiji izjavio da je šetao "gore-dolje s dva psa" ispred centra za smještaj tražitelja međunarodne zaštite (IPAS) "čekajući neku stranu pi*ku koja napada dijete nožem". Ó Dúnlaing je dodao kako tužiteljstvo vjeruje da je taj komentar relevantan za ono što porota mora razmotriti. Sudu je predočena i glasovna poruka koju je Lee navodno poslao prijatelju nekoliko sati nakon napada: "Prijatelju, budi tamo za 20 minuta. Upravo sam razbio poljske dečke i ostavio ih da umru jer su pretukli neko dijete."
Svađa oko upaljača kao okidač
Na početku suđenja tužitelj Ó Dúnlaing rekao je poroti, koju čini šest muškaraca i šest žena, da tužiteljstvo namjerava dokazati kako su trojica optuženih sudjelovala u zajedničkom pothvatu s ciljem nanošenja teških ozljeda Štroku, kojeg su "brutalno i divljački napali".
Tužitelj je naveo da su 30. ožujka 2024. poslijepodne Štrok i Družinec pili alkohol u većim količinama. Te večeri otišli su u mjesto Clondalkin Village, gdje su čekali autobus koji ih je trebao odvesti blizu Družinecove kuće u naselju Grangeview.
Na autobusnoj stanici, rekao je Ó Dúnlaing, dvojica Hrvata sukobila su se sa 17-godišnjim mladićem nakon svađe oko upaljača. Mladić je potom trojici drugih tinejdžera ispričao što se dogodilo i da je napadnut, a oni su se zajedno sa Štrokom i Družinecom ukrcali u autobus.
Kad je autobus stao, dvojica Hrvata i trojica mladića izišli su, ne razmijenivši međusobno ni riječ. Dvojica od te trojice tada su srela optuženog Marka Leeja. Ó Dúnlaing je rekao da tužiteljstvo tvrdi kako su mu mladići rekli da je jedan od njihovih prijatelja napadnut zbog upaljača.
Išli osvećivati 17-godišnjaka, iz kuće izašli s tupim predmetom i napali Hrvate
Lee je, prema riječima tužitelja, odmah ušao u svoju kuću i izišao nakon 47 do 50 sekundi, zajedno s Raffertyjem i Delappeom. Delappe je, dodao je, u ruci imao neki predmet.
Zatim su potrčali za dvojicom Hrvata i napali ih, rekao je Ó Dúnlaing. Poroti je pojasnio da se zajednički pothvat može dogovoriti u trenutku te da se "nešto dogodilo u toj kući zbog čega su njih trojica izišla van".
Ó Dúnlaing je rekao da zvučni zapis s obližnjeg nadzornog sustava nije otkrio nikakve spomene o "strancima ili pridošlicama", ali da je glasovna poruka koju je Lee te večeri ostavio prijatelju na mobitelu relevantna za slučaj.
"Tužiteljstvo tvrdi da su optuženi znali da su žrtve strani državljani i da je to važno za ovaj slučaj", rekao je.
