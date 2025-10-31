Dvojica osuđena za ubojstvo Hrvata u Dublinu: Udaran nogom u glavu, gažen i premlaćivan

Seoirse Ó Dúnlaing naveo je da je jedan od optuženih, 44-godišnji Mark Lee, dva dana nakon napada policiji izjavio da je šetao "gore-dolje s dva psa" ispred centra za smještaj tražitelja međunarodne zaštite (IPAS) "čekajući neku stranu pi*ku koja napada dijete nožem". Ó Dúnlaing je dodao kako tužiteljstvo vjeruje da je taj komentar relevantan za ono što porota mora razmotriti. Sudu je predočena i glasovna poruka koju je Lee navodno poslao prijatelju nekoliko sati nakon napada: "Prijatelju, budi tamo za 20 minuta. Upravo sam razbio poljske dečke i ostavio ih da umru jer su pretukli neko dijete."