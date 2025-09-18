FOTO / Građani na tavanu otkrili opasnu kemikaliju, stigli vatrogasci u zaštitnim odijelima

"Nakon izlaska na teren potvrđeno je da se radi o benzenu, kemijskoj tvari koja je ispariva, zapaljiva i opasna za zdravlje. Vatrogasci u zaštitnim odijelima za potpunu zaštitu iznijeli su kontaminiranu tekućinu na sigurno, u posebnu posudu na otvorenom prostoru", rekao je za Dnevnik.hr Siniša Jembrih, šef zagrebačkih vatrogasaca.