HITNA INTERVENCIJA u zagrebu
FOTO / Građani na tavanu otkrili opasnu kemikaliju, stigli vatrogasci u zaštitnim odijelima
Zagrebački vatrogasci jutros su imali tehničku intervenciju u Vrtlarskoj cesti nakon dojave o curenju nepoznate kemikalije.
Oko 10:25 sati građani su pozvali službe nakon što su tijekom čišćenja tavanskog prostora naišli na vreću iz koje je iscurila nepoznata tekućina.
Zbog intenzivnog mirisa i opasnosti nisu više mogli pristupiti prostoru pa su alarmirali vatrogasce.
Na teren je upućena ekipa Javne vatrogasne postrojbe Zagreb koja je osigurala mjesto događaja i započela s procjenom tvari koja je procurila.
"Nakon izlaska na teren potvrđeno je da se radi o benzenu, kemijskoj tvari koja je ispariva, zapaljiva i opasna za zdravlje. Vatrogasci u zaštitnim odijelima za potpunu zaštitu iznijeli su kontaminiranu tekućinu na sigurno, u posebnu posudu na otvorenom prostoru", rekao je za Dnevnik.hr Siniša Jembrih, šef zagrebačkih vatrogasaca.
Tijekom pregleda tavana pronađeno je još nekoliko zatvorenih boca s kemikalijama, koje su također osigurane.
Intervencija je predana policiji, koja će u suradnji s ovlaštenom tvrtkom organizirati daljnje zbrinjavanje pronađenog benzena i ostalih kemikalija.
