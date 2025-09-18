Oglas

HITNA INTERVENCIJA u zagrebu

FOTO / Građani na tavanu otkrili opasnu kemikaliju, stigli vatrogasci u zaštitnim odijelima

N1 Info
18. ruj. 2025. 13:34
Intervencija vatrogasaca zbog curenja kemikalija u Vrtlarskoj cesti. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl / Pixsell

Zagrebački vatrogasci jutros su imali tehničku intervenciju u Vrtlarskoj cesti nakon dojave o curenju nepoznate kemikalije.

Oko 10:25 sati građani su pozvali službe nakon što su tijekom čišćenja tavanskog prostora naišli na vreću iz koje je iscurila nepoznata tekućina.

Zbog intenzivnog mirisa i opasnosti nisu više mogli pristupiti prostoru pa su alarmirali vatrogasce.

Na teren je upućena ekipa Javne vatrogasne postrojbe Zagreb koja je osigurala mjesto događaja i započela s procjenom tvari koja je procurila.

Intervencija vatrogasaca zbog curenja kemikalija u Vrtlarskoj cesti
Goran Stanzl / Pixsell

"Nakon izlaska na teren potvrđeno je da se radi o benzenu, kemijskoj tvari koja je ispariva, zapaljiva i opasna za zdravlje. Vatrogasci u zaštitnim odijelima za potpunu zaštitu iznijeli su kontaminiranu tekućinu na sigurno, u posebnu posudu na otvorenom prostoru",  rekao je za Dnevnik.hr Siniša Jembrih, šef zagrebačkih vatrogasaca.

Tijekom pregleda tavana pronađeno je još nekoliko zatvorenih boca s kemikalijama, koje su također osigurane.

Intervencija je predana policiji, koja će u suradnji s ovlaštenom tvrtkom organizirati daljnje zbrinjavanje pronađenog benzena i ostalih kemikalija.

vatrogasci

