objavila policija
Incident u centru Zagreba: Mladići napali zaštitara, on pucao u zrak
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 20-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja na štetu 34-godišnjaka te nad 34-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu dvojice 20-godišnjaka.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenih muškaraca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku.
14. rujna, nakon zatvaranja, oko 5.30 sati na Medveščaku u Draškovićevoj ulici prema do sada utvrđenom, dvojica nepoznatih muškaraca ušla su u prostor automat kluba. Tada im je prišao 34-godišnji zaštitar kojega su verbalno i fizički napali i srušili na tlo. Nakon navedenog udaljili su se, a 34-godišnji zaštitar je prema dosad utvrđenom iz vatrenog oružja ispalio jedan hitac u zrak. U ovom događaju 34-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
