Incident u centru Zagreba: Mladići napali zaštitara, on pucao u zrak

14. rujna, nakon zatvaranja, oko 5.30 sati na Medveščaku u Draškovićevoj ulici prema do sada utvrđenom, dvojica nepoznatih muškaraca ušla su u prostor automat kluba. Tada im je prišao 34-godišnji zaštitar kojega su verbalno i fizički napali i srušili na tlo. Nakon navedenog udaljili su se, a 34-godišnji zaštitar je prema dosad utvrđenom iz vatrenog oružja ispalio jedan hitac u zrak. U ovom događaju 34-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku.

