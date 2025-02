Incident u zagrebačkoj školi: Zaštitar se napio s kolegom, obojicu ih odvela policija

Podijeli :

WOKANDAPIX from Pixabay / ilustracija

U osnovnoj školi Granešina jučer se dogodio neugodan incident - zaštitar koji im je dodijeljen napio se s prijateljem, pa je obojicu morala odvesti policija.

“Jedan službeni zaštitar kojeg je školi dodijelio Gradski ured i jedan neslužbeni strani gost u zaštitarskoj opremi, oba u prividno alkoholiziranom stanju, prijavljeni su od strane školske ustanove 3. policijskoj postaji te su privedeni. Kontaktirao sam sa svim nadležnim službama, Ministarstvo, socijalnu službu, Pravobraniteljicu, Gradski ured, nadležnu liječnicu te su iskaz dala djeca, dežurni učitelji i prijavljena je zaštitarska tvrtka”, napisao je ravnatelj Ivica Modrić roditeljima, prenosi Index.

U školi Index doznaje da je drugi muškarac bio kolega zaštitara koji je radio u školi. Do škole je došao već prilično pijan, a onda su se njih dvojica nastavila družiti. To je rekonstruirano i na osnovu snimki videonadzora. Jedan je bio toliko pijan da se čak naslonio na jedno dijete, no za sada je zaključeno kako tu nije bilo elemenata kaznenog djela na štetu djeteta, već je čovjek bio jako pijan.

Snimke videonadzora

“Pregledane su kamere škole, sve što je važno bilo vidljivo je na kamerama škole, stoga na osnovu svega relevantnog što je policija uzela i na na osnovu razgovora poduzet će se daljnje radnje.

Ono što molim sve roditelje je da umire djecu jer su djeca, pogotovo učenici, ismijavali stranu osobu koja je teturala i u tom padanju i držanju za zidove da se održi na nogama došla i u kontakt s djecom. Ta ista osoba pala je ispred škole od stanja u kojem je bila”, piše ravnatelj. Prema riječima očevidaca, pijani zaštitar doslovno je završio u grabi.

Srećom nema većih i nije bilo većih posljedica, ali za nemili događaj netko će morati odgovarati, a vi ćete dobiti apsolutno sve informacije kada one budu završene i javne”, objasnio je ravnatelj u poruci, piše Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.