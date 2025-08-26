Oglas

Petrijevci

Kod Osijeka u prometnoj nesreći poginuo 31-godišnji motociklist

author
Hina
|
26. kol. 2025. 20:44
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U slijetanju motocikla s nadvožnjaka u ponedjeljak popodne kod Osijeka smrtno je stradao 31-godišnji vozač motocikla, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava.

Oglas

Prometna nesreća dogodila se oko 17,20 sati, na državnoj cesti D-34, kada je, iz dosad neutvrđenih razloga, motocikl, kojim je upravljao 31-godišnjak, sletio s nadvožnjaka Petrijevci, kod Osijeka.

Od zadobivenih ozljeda 31-godišnji motociklist je umro na mjestu nesreće, a sve okolnosti i uzroci nesreće utvrdit će se po završetku očevida, koji je u tijeku, navode u policiji.

Teme
Osijek policija policijska uprava osječko-baranjska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ