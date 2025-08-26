Petrijevci
Kod Osijeka u prometnoj nesreći poginuo 31-godišnji motociklist
U slijetanju motocikla s nadvožnjaka u ponedjeljak popodne kod Osijeka smrtno je stradao 31-godišnji vozač motocikla, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava.
Prometna nesreća dogodila se oko 17,20 sati, na državnoj cesti D-34, kada je, iz dosad neutvrđenih razloga, motocikl, kojim je upravljao 31-godišnjak, sletio s nadvožnjaka Petrijevci, kod Osijeka.
Od zadobivenih ozljeda 31-godišnji motociklist je umro na mjestu nesreće, a sve okolnosti i uzroci nesreće utvrdit će se po završetku očevida, koji je u tijeku, navode u policiji.
