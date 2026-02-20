PRIJAVLJEN TUŽITELJSTVU
Lažni policajac dvije starije Slavonke prevario za više od osam tisuća eura
Osječko-baranjska policija prijavit će nadležnom tužiteljstvu 39-godišnjaka s područja Virovitice zbog sumnje da je, lažno se predstavljajući kao policajac, dvije starije žene prevarom oštetio za više od osam tisuća eura, izvijestila je u petak policija.
Osumnjičenika terete da je, potkraj siječnja, nazvao 81-godišnju Osječanku, kojoj se predstavio kao policajac te joj je rekao da će joj uskoro na vrata doći njegova kolegica koja će poslikati njezin novac i zlatninu radi učestalih prijevara.
Kada je žena doista došla na njena vrata Osječanka joj je predala kuvertu s 4.100 eura s kojima se ona udaljila u nepoznatom smjeru.
Policija sumnja da je 39-godišnjak u utorak nazvao 90-godišnjakinju iz Našica i također se predstavio kao policijski službenik. Rekao joj je da će k njoj doći njegove kolege kako bi preuzele gotovinu i zlatninu da bi je pregledali.
Istog dana, oko 16 sati na vrata joj je došla žena koja se predstavila kao policajka, nakon čega joj je Našičanka predala 1600 eura i zlatninu. Ukupna materijalna šteta u ovom slučaju iznosi oko 4.500 eura.
Protiv osumnjičenog 39-godišnjaka slijedi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u osječko-baranjskoj policiji.
