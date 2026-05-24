UHIĆENI PA PUŠTENI
Maturanti u Osijeku pretukli gluhonijemog muškarca (42) dok je skupljao boce: "Ukrali su mu i bicikl"
"Moj brat Saša ima 42 godine i kako godinama skuplja boce, otišao je na Kopiku kako bi zaradio. No, nije zaradio novac, nego batine i to, kako smo čuli, njih nekoliko šutali su ga nogama u glavu", ispričala je Osječanka Magdalena Tabučija.
Njezin gluhonijemi brat otišao je na Kopiku jer su se ondje na proslavi norijade okupili maturanti, a ondje mu ukraden bicikl i liječnici su mu postavili dijagnozu nagnječenja glave, opisala je novinarki Mariji Mihelić s portala SiB.
"Brat je u šoku, a meni nije jasno kako netko može izmlatiti gluhu i nijemu osobu, iako je moj brat stariji od napadača. Nikoga nije dirao, samo je želio pokupiti boce nakon što se maturanti raziđu", ispričala je Magdalena.
Napad su prekinuli policajci koji su se zbog dojave o krađi novčanika zatekli na mjestu događaja.
"Zbog napada su privedeni uhićeni 17-godišnjak i 18-godišnjak koji su bili pijani te su nakon otrježnjenja pušteni na slobodu, ali je protiv njih podignuta optužnica zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira."
