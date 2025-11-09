Nepoznati razbojnik iz osječke tvrtke opljačkao više od 20.000 eura

MUP / Ilustracija

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim razbojnikom koji je u subotu popodne iz prostorija osječke tvrtke opljačkao više od 20.000 eura, izvijestila je u nedjelju policija.

Razbojništvo se dogodilo nešto poslije 17 sati, kada je u prostorije poslovnice osječke tvrtke, u Divaltovoj ulici, ušao nepoznati muškarac.

Uz prijetnju djelatnici razbojnik je otuđio novac i druge vrijednosti, pričinivši štetu veću od 20.000 eura.

U policiji ističu kako je u tijeku potraga za nepoznatim počiniteljem.