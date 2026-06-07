30-godišnjak
Drama na Peščenici: Pijan sjedio s eksplozivnom napravom u parku, policija intervenirala
Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije, spriječene su moguće posljedice eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak kojemu je određen istražni zatvor, a u nedjelju je predan u Zatvor u Zagrebu.
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Zagrebačka policija je u subotu, oko 17,15 sati, na Peščenici dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici te da posjeduje moguće eksplozivno sredstvo.
Temeljem takve dojave, policajci su pravovremeno reagirali i na mjesto događaja doista zatekli tada nepoznatog muškarca koji je pored sebe imao dva oštra predmeta koja su mu oduzeta, kao i eksplozivnu napravu koja je na siguran način za građane zbrinuta i oduzeta, izvijestili su iz zagrebačke policije.
Muškarac je priveden u službene prostorije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Utvrđeno je da se radi o 30-godišnjaku za kojim je raspisano ukupno pet potraga zbog počinjenja raznih prekršaja i kaznenih djela te prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i prijavljivala ga.
Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otriježnjenja.
Osumnjičen za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, ranije mu je određen istražni zatvor te je danas predan i u Zatvor u Zagrebu.
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