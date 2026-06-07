Drama na Peščenici: Pijan sjedio s eksplozivnom napravom u parku, policija intervenirala

Temeljem takve dojave, policajci su pravovremeno reagirali i na mjesto događaja doista zatekli tada nepoznatog muškarca koji je pored sebe imao dva oštra predmeta koja su mu oduzeta, kao i eksplozivnu napravu koja je na siguran način za građane zbrinuta i oduzeta, izvijestili su iz zagrebačke policije.

