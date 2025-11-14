Oglas

Nesreća u Zagrebu: Tramvaj udario pješakinju. Izmijenjene linije, oglasio se ZET

author
N1 Info
14. stu. 2025. 11:33
12:04
Tomislav Miletic/PIXSEL/Ilustracija

U Ulici grada Vukovara zbog prometne je nezgode nastao zastoj između tramvajskoj stajališta "Radnička" i "Heinzelova". Tramvaj je udario pješakinju, nakon čega je završila u živici.

"U 10:58 došlo je do prometne nesreće u kojoj je tramvaj linije 13 naletio na pješakinju i odbacio ju je na kolnik", pojasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba te dodao da se nesreća dogodila na dijelu pruge koji nije predviđen za prelazak pješaka.

"Pješakinja je nakon nesreće bila pri svijesti te je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu. Na mjestu nesreće je policija koja obavlja očevid", dodao je, prenosi Dnevnik.hr.

Linija 2 prometuje preusmjereno do Zapruđa, a lnije 3 i 13 prometuju izmijenjenim trasama preko Držićeve, Branimirove, Glavnog kolodvora i Vodnikove dalje na svoje uobičajene trase. Uključena su dva autobusa koji prometuju kružno na relaciji Držićeva - Vukovarska - Savišće.

Teme
ZET Zagreb tramvaj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
