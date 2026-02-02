Oglas

Obilaznica smrti: Sudar auta i kamiona, jedna osoba poginula

N1 Info
02. velj. 2026. 18:09
tragovi kočenja
Unsplash/Ilustracija

Jedna osoba je poginula u sudaru koji se danas dogodio na obilaznici Turanj u 16:35.

Prema prvim informacijama sudarili su se teretno vozilo i automobil, a na mjestu nesreće poginuo je vozač osobnog vozila.

Promet obilaznicom je zatvoren te se vozila preusmjeravaju kroz naselje Turanj. 

Na ovoj obilaznici već su se događale teške prometne nesreće, a najpoznatija je ona u kojoj je poginuo bivši Vatreni, Nikola Pokrivač, u travnju 2025. godine. 

