kod turnja
Obilaznica smrti: Sudar auta i kamiona, jedna osoba poginula
N1 Info
|
02. velj. 2026. 18:09
|
0komentara
Jedna osoba je poginula u sudaru koji se danas dogodio na obilaznici Turanj u 16:35.
Oglas
Prema prvim informacijama sudarili su se teretno vozilo i automobil, a na mjestu nesreće poginuo je vozač osobnog vozila.
Promet obilaznicom je zatvoren te se vozila preusmjeravaju kroz naselje Turanj.
Na ovoj obilaznici već su se događale teške prometne nesreće, a najpoznatija je ona u kojoj je poginuo bivši Vatreni, Nikola Pokrivač, u travnju 2025. godine.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 44 min.
SK
|
prije 44 min.
Najnovije
Oglas
Oglas