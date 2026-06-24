kaos u zagrebu
Objavljeni detalji drame na Savskoj: Pijan kamionom pokidao žice koje su teško ozlijedile ženu, pa pobjegao
Zagrebačka policija objavila je detalje prometne nesreće koja je u utorak prijepodne potpuno paralizirala promet u širem centru Zagreba, a u kojoj je jedna pješakinja teško ozlijeđena.
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Do nesreće je došlo nakon što je 49-godišnji vozač kamiona, koji je vozio pod utjecajem alkohola, pokidao tramvajsku elektroenergetsku mrežu, pri čemu je teško ozlijeđena pješakinja, pa onda i pobjegao s mjesta nesreće.
Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:
"Jučer 23. lipnja oko 10.35 sati, 49-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 0,84 g/kg u organizmu, upravljao teretnim skupom vozila koprivničkih registarskih oznaka Koturaškom cestom u smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja sa Savskom cestom prošao je pored prometnih znakova "zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje 3.6 m" i "obavezan smjer desno" te nastavio skretati na Savsku cestu preko uzdužne pune linije. Tom prilikom je gornjim dijelom vozila naletio na tramvajsku infrastrukturu električnog voda.
Prilikom naleta došlo je do ispadanja električnog voda (ovijesne žice) koja je pala na 52-godišnju pješakinju koja je stajala na nogostupu kao i na osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnjak, a koji je u tom trenutku bio zaustavljen na semaforu na raskrižju s Tratinskom cestom u traci namijenjenoj za promet javnog gradskog prijevoza putnika i taxi vozila. Nakon navedenog vozač teretnog vozila nastavio se kretati bez zaustavljanja u smjeru jugozapada odnosno napustio je mjesto događaja, a da neposredno nakon prometne nesreće nije pružio pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga.
U prometnoj nesreći ozlijeđena je pješakinja, a liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.
Nedugo nakon prometne nesreće, pronađen je vozač i teretni skup vozila kojim je upravljao, uhićen je te priveden na kriminalističko istraživanje.
U vremenu od 10.35 sati bio je obustavljen tramvajski promet u oba smjera, a od 13.15 do 19.30 sati bio je obustavljen promet za sva vozila od Tratinske ulice do Ulice grada Vukovara."
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