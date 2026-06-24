Objavljeni detalji drame na Savskoj: Pijan kamionom pokidao žice koje su teško ozlijedile ženu, pa pobjegao

Prilikom naleta došlo je do ispadanja električnog voda (ovijesne žice) koja je pala na 52-godišnju pješakinju koja je stajala na nogostupu kao i na osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnjak, a koji je u tom trenutku bio zaustavljen na semaforu na raskrižju s Tratinskom cestom u traci namijenjenoj za promet javnog gradskog prijevoza putnika i taxi vozila. Nakon navedenog vozač teretnog vozila nastavio se kretati bez zaustavljanja u smjeru jugozapada odnosno napustio je mjesto događaja, a da neposredno nakon prometne nesreće nije pružio pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga.