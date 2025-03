Djelatnik suda osuđen zbog silovanja dječaka: Imao i snimke s farme užasa u Slavonskom Brodu

Podijeli :

Dubravka Petric/PIXSELL

Zaposlenik jednog županijskog suda iz Slavonije nepravomoćno je osuđen na kaznu zatvora od šest godina i 10 mjeseci zbog silovanja maloljetnika mlađeg od 15 godina. No, njegov mobitel otkrio je nova kaznena djela, i to ona silovanja životinja.

Zaposlenik (45) jednog županijskog suda iz Slavonije, koji se u istražnom zatvoru nalazi od sredine rujna prošle godine, nepravomoćno je osuđen na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu na kaznu zatvora od šest godina i 10 mjeseci zbog silovanja maloljetnika mlađeg od 15 godina.

Trojica u Slavonskom Brodu optužena zbog spolnih odnosa sa životinjama

Kako se navodi u presudi, u koju je uvid imao 24sata, optuženi muškarac sve je priznao. Mladića je, tvrdi, upoznao preko jedne aplikacije, koju koriste osobe istospolne orijentacije. Dogovorili su susret u jednom apartmanu u gradiću na zapadu Slavonije, u kojem su imali spolni odnos. Tijekom ispitivanja optuženi muškarac priznao je da je mladić tijekom dopisivanja rekao da ima 14 godina, ali je kasnije, kaže, rekao da ima 18 godina.

Mladić je također ispitan te je potvrdio da su se upoznali preko navedene aplikacije. No, kako je naveo, optuženiku je prvo lagao da ima 18 godina, a onda priznao da ima 14 godina, na što mu je optuženik napisao da mu je to ok. Navodno ga je stariji muškarac obećao voditi na more i u Zagreb.

Priča je otkrivena kada je otac maloljetnika sve prijavio policiji.

Na presudu muškarcu žalilo se Državno odvjetništvo, koje smatra da je odluka o visini kazne zatvora premala. Navode kako je optuženik sve napravio bezobzirno i sebično uz znatan stupanj odlučnosti i upornosti.

“Iz sadržaja pretraženog mobitela optuženika utvrđeno je da je optuženik prethodno imao spolne odnose s najmanje dva djeteta u dobi od 15 godina te s određenim brojem osoba u dobi od 18 i 19 godina. Iako takvim ponašanjem samim po sebi nisu ostvarena obilježja kaznenih djela, jasno je vidljivo da optuženik nimalo ne preza od spolnih odnosa s osobama koje su u odnosu na njega i dalje mentalno i emocionalno djeca”, naveo je DORH.

24sata neslužbeno doznaje da će se na visinu zatvorske kazne žaliti i odvjetnik osuđenog muškarca.

Važno je napomenuti da su u sklopu te istrage u mobitelu okrivljenika pronađene snimke i fotografije koje su otkrile farmu užasa na kojoj su muškarci silovali životinje. Trojici okrivljenika zbog toga je započelo suđenje, a sudac je odlučio iz njega isključiti javnost zbog zaštite obiteljskog života okrivljenika. Na to je reagirala udruga Prijatelji životinja koja traži izuzeće suca Živića iz tog predmeta.

