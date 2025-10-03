KOD SENJA
Policija objavila detalje strašne nesreće u kojoj su poginule četiri osobe
Na dionici državne ceste broj 8, u Bunici, jučer oko 16:20 došlo je do prometnog događaja na cesti u kojem su smrtno stradale četiri osobe.
"Stradavanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u lijevi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo u desno, udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolnika nakon čega je sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom u more", naveli su iz Policijske uprave ličko-senjske.
Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.
"U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice nastanka događaja kao i utvrđivanje identiteta osoba", dodali su iz PU ličko-senjske.
