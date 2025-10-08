četvero ozlijeđenih
Policija se oglasila o teškoj nesreći na A3 u kojoj je jedna osoba izgubila život
Jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila na autocesti A3 u blizini Lužana, izvijestila je brodsko-posavska policija.
U policiji kažu da su dojavu o nesreći na autocesti u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila zaprimili u srijedu oko 6.50 sati.
Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici, Hitna medicinska pomoć, vatrogasci te je također angažiran i helikopter radi pomoći ozlijeđenima, navode u priopćenju.
Prema trenutnim saznanjima u prometnoj nesreći jedna je osoba poginula, dok su četiri osobe ozlijeđene te im je pružena adekvatna liječnička pomoć.
Promet autocestom u oba smjera je bio zatvoren do 8.25 sati, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom, a promet iz smjera istoka prema zapadu će biti zatvoren do završetka očevida, navode u policiji.
Dodaju da policijski službenici promet na čvoru zapad (Slavonski Brod) preusmjeravaju drugim alternativnim smjerovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
