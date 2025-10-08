Oglas

četvero ozlijeđenih

Policija se oglasila o teškoj nesreći na A3 u kojoj je jedna osoba izgubila život

Hina
08. lis. 2025. 11:35
prometna nesreća na A3
Ivica Galovic/PIXSELL

Jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila na autocesti A3 u blizini Lužana, izvijestila je brodsko-posavska policija.

U policiji kažu da su dojavu o nesreći na autocesti u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila zaprimili u srijedu oko 6.50 sati.

Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici, Hitna medicinska pomoć, vatrogasci te je također angažiran i helikopter radi pomoći ozlijeđenima, navode u priopćenju.

Prema trenutnim saznanjima u prometnoj nesreći jedna je osoba poginula, dok su četiri osobe ozlijeđene te im je pružena adekvatna liječnička pomoć.

Promet autocestom u oba smjera je bio zatvoren do 8.25 sati, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom, a promet iz smjera istoka prema zapadu će biti zatvoren do završetka očevida, navode u policiji.

Dodaju da policijski službenici promet na čvoru zapad (Slavonski Brod) preusmjeravaju drugim alternativnim smjerovima.

A3 Lužani policija prometna nesreća

