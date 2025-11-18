Oglas

prometna nesreća

Prevrnuo se kamion na A1, prekinut promet prema Zagrebu

N1 Info
18. stu. 2025. 07:33
mala kapela
Rano jutros, oko 5 sati, na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća zbog koje je promet u smjeru Zagreba u potpunosti obustavljen.

Na 98. kilometru, poslije tunela Mala Kapela, prevrnulo se teretno vozilo, a teret koji je prevozilo - umjetno gnojivo - rasuo se po kolniku. Srećom, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Zbog nesreće dionica autoceste u smjeru Zagreba zatvorena je za sva vozila. Promet se preusmjerava te se vozi obilazno od čvora Brinje državnom cestom DC-23 do čvora Ogulin, gdje se vozila mogu vratiti na autocestu.

Policija na terenu obavlja očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, javlja Index.

prometna nesreća

