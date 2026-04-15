pronađena poluautomatska puška

Pribislavec: Masovna tučnjava u romskom naselju, dvije osobe ozlijeđene

Hina
15. tra. 2026. 16:53
Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

U romskom naselju u Pribislavcu u Međimurskoj županiji u srijedu je došlo do masovne tučnjave, pri čemu su dvije osobe ozlijeđene, dok je na livadi pronađena odbačena poluautomatska puška koja je pod nadzorom policije.

Prema riječima policijskog službenika za odnose s javnošću Nenada Riseka, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske u 13.46 zaprimio je dojavu da u Pribislavcu, u Ulici Stanka Vraza, jedna muška osoba puca iz puške.

"Na mjesto događaja su u vrlo kratkom vremenu upućene sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć te je utvrđeno da je u Pribislavcu na više lokacija izbio međusobni fizički sukob više osoba. Djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć dvjema osobama zbog ozljeda zadobivenih u tučnjavi, dok nije potvrđeno da je pucano iz oružja", rekao je Risek Hini.

Dodao je da je na livadi u Pribislavcu, nedaleko od mjesta sukoba, pronađena odbačena poluautomatska puška koja je pod nadzorom policije.

"Kriminalističko istraživanje i postupanje je u tijeku te nema naznaka da bi postojala daljnja opasnost za građane, ali pozivamo na dodatni oprez dok se ne okonča policijsko postupanje", poručio je Risek.

