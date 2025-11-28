FOTO / Prometna nesreća u Zagrebu, sudarili se kombi i auto. Hitna na mjestu događaja

N1

Na Selskoj cesti u Zagrebu, nedaleko od križanja sa Zagorskom, došlo je danas nešto prije podneva do prometne nesreće.

Na mjestu nesreće je Hitna pomoć, javljau nam čitatelji.

Policija nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama.

"Imamo dojavu o nesreći u kojoj su sudjelovala dva vozila. Okolnosti prometne nesreće po završetku očevida", kratko su nam kazali.