Pronađeno tijelo austrijske influencerice: Bivši partner priznao stravične detalje

Istraga je dobila preokret u ponedjeljak navečer, kada je slovenska policija primila dojavu da je na parkiralištu kod kockarnice u Šentilju, odmah uz granicu, izgorio automobil za koji se pokazalo da pripada osumnjičenom. Po dolasku na teren su u blizini pronašli i 31-godišnjaka koji nije imao uvjerljivo objašnjenje za požar ni za prelaske granice. Odmah je uhićen te do daljnjeg ostaje u pritvoru.