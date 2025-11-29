Stefanie P.
Pronađeno tijelo austrijske influencerice: Bivši partner priznao stravične detalje
Muškarac je priznao ubojstvo Austrijanke Stefanie P.
Nakon što je Slovenija Austriji izručila glavnog osumnjičenog u slučaju nestanka mlade Austrijanke Stefanie P., 31-godišnji slovenski državljanin nakon višesatnog ispitivanja prekinuo je šutnju i priznao da je ubio svoju bivšu djevojku.
Policiji je rekao gdje trebaju ju može pronaći te ih tako odveo do tijela u šumi u okolici Majšperka. Austrijski mediji javljaju da ju je zadavio, zatim stavio u kovčeg i zakopao, prenosi Dnevnik.hr.
Slovenska policija danas je pronašla tijelo 31-godišnje Stefanie P., koja je bila nestala u nedjelju. Počinitelj je priznao je ubojstvo, a više informacija bit će objavljeno u nedjelju u 10 sati na konferenciji za novinare, na kojoj će sudjelovati i austrijski i slovenski policajci, kao i predstavnik državnog odvjetništva u Grazu.
"Kriminalisti mariborske policije već su obavili očevid mjesta kaznenog djela, na kojem su bili prisutni dežurni istražni sudac i dežurni državni tužitelj", rekli su iz slovenske policije.
Osumnjičenik u ponedjeljak uhićen i izručen Austriji
Glavni osumnjičenik u slučaju nestanka austrijske influencerice Stefanie P. njezin je bivši partner, 31-godišnji Slovenac s prebivalištem u Austriji. U ponedjeljak ga je u Šentilju uhitila slovenska policija i izručila Austriji. Tijekom pritvora u Sloveniji osumnjičenik nije komunicirao s istražiteljima, izvijestila su 24ur.
Austrijski kriminalisti su nakon višesatnog ispitivanja ipak od njega dobili informacije. Prekinuo je šutnju i počeo surađivati, a zatim se navodno slomio i priznao zločin. Kako piše Krone.at, svoju je bivšu djevojku zadavio, njezino tijelo stavio u kovčeg i zakopao, a motiv još nije poznat.
Žrtva je posljednji put viđena u nedjelju rano ujutro, kada se vratila kući s zabave. Prijatelju je poslala poruku da je sigurno stigla, a nakon toga joj gubi svaki trag. U ranim nedjeljnim popodnevnim satima trebala je biti na fotografiranju u središtu Graza, ali se ondje nije pojavila.
Više puta prelazio granicu, što je izazvalo dodatnu sumnju
Već na početku istrage policija je primijetila je da bi njezin nestanak mogao biti povezan s bivšim dečkom. Prema neslužbenim informacijama medija, muškarac je posljednjih dana više puta prelazio austrijsko-slovensku granicu svojim osobnim vozilom, što je izazvalo dodatnu sumnju.
Istraga je dobila preokret u ponedjeljak navečer, kada je slovenska policija primila dojavu da je na parkiralištu kod kockarnice u Šentilju, odmah uz granicu, izgorio automobil za koji se pokazalo da pripada osumnjičenom. Po dolasku na teren su u blizini pronašli i 31-godišnjaka koji nije imao uvjerljivo objašnjenje za požar ni za prelaske granice. Odmah je uhićen te do daljnjeg ostaje u pritvoru.
