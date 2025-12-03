prometna nesreća
Stravična nesreća na A3: Kamionom udario u pješakinju. Preminula je
Na autocesti A3 kod Popovače u utorak navečer poginula je 33-godišnja pješakinja kad je na nju naletjelo teretno vozilo zagrebačkih registracija kojim je upravljao 28-godišnjak, izvijestili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke u srijedu.
Teška nesreća dogodila se sinoć oko 23 sata i 20 minuta na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac.
Do nesreće je došlo kada je 28-godišnjak upravljajući teretnim vozilom zagrebačkih registracija desnom prometnom trakom u smjeru Zagreba udario u 33-godišnju pješakinju. Od siline udara tijelo pješakinje je odbačeno na lijevu prometnu traku gdje je i preminula, priopćili su iz policije.
Tijelo žene je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.
Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija će o tom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.
