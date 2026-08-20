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DVOJE OZLIJEĐENIH

Teška nesreća u Gorskom kotaru: Vozač bez vozačkog ukradenim autom sletio u provaliju

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N1info
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20. kol. 2026. 13:41
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provalija
PU primorsko-goranska

Dvojica hrvatskih državljana teško su ozlijeđena nakon što su automobilom sletjela u provaliju na području Moravica, a policija je utvrdila da je vozilom upravljao muškarac koji nije položio vozački ispit te da je automobil dan ranije ukraden.

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Policija je u srijedu oko 17.45 sati zaprimila dojavu o osobnom vozilu koje se velikom brzinom kretalo područjem Vrbovskog. Nedugo nakon dojave policijska ophodnja pronašla je automobil koji je sletio s kolnika u provaliju na području Moravica.

Prema dosad utvrđenim informacijama, jedan od dvojice hrvatskih državljana vozio je državnom cestom DC3 u smjeru Rijeke. Dolaskom do raskrižja za Moravice, zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, prešao na suprotnu stranu kolnika i sletio u provaliju, priopćila je PU primorsko-goranska.

Dvojici muškaraca pružena je hitna medicinska pomoć, nakon čega su helikopterom medicinskog leta prevezeni u KBC Rijeka. Obojici su utvrđene teške tjelesne ozljede.

Policija je dosadašnjim postupanjem utvrdila i da je vozač upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Također je utvrđeno da je vozilo dan ranije otuđeno 58-godišnjem hrvatskom državljaninu na području Čavli.

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja.

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