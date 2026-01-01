dvije osobe ozlijeđene
Teška nesreća u Koprivnici: Automobil sletio s ceste i udario u drvo, jedna osoba poginula
Hina
|
01. sij. 2026. 10:13
|
0komentara
Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene u četvrtak kad je automobil u Koprivnici sletio s ceste i udario u drvo, a o događaju je koprivnička policija primila dojavu oko 8.40 sati.
Policija je na mjestu nesreće u vozilu zatekla tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene.
U 8,55 sati za sav promet je zatvorena dionica Bjelovarske ceste u Koprivnici, promet se preusmjerava okolnim ulicama.
Više o toj teškoj prometnoj nesreći znat će se nakon očevida.
Svijet
|
31. pro.
Crna kronika
|
prije 54 min.|
