Teška nesreća u Koprivnici: Automobil sletio s ceste i udario u drvo, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene u četvrtak kad je automobil u Koprivnici sletio s ceste i udario u drvo, a o događaju je koprivnička policija primila dojavu oko 8.40 sati.

Policija je na mjestu nesreće u vozilu zatekla tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene.

U 8,55 sati za sav promet je zatvorena dionica Bjelovarske ceste u Koprivnici, promet se preusmjerava okolnim ulicama.

Više o toj teškoj prometnoj nesreći znat će se nakon očevida.