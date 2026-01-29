Oglas

sve službe su na terenu

Teška nesreća u centru Zagreba: Auto naletio na pješaka

N1 Info
29. sij. 2026. 20:57
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Težina ozljeda pješaka još nije poznata

Teška prometna nesreća dogodila se oko 20 sati u centru Zagreba, kod kućnog broja 15 u ulici Prilaz Gjure Deželića, javlja Jutarnji list.

Kako doznajemo iz policije, automobil je naletio na pješaka. Na terenu su sve hitne službe, no još se ne zna težina ozljeda pješaka s obzirom na to da je tek prevezen u bolnicu.

Iz policije kažu kako udaljavaju ljude s mjesta nesreće jer će morati zatvoriti taj dio grada zbog očevida.

prometna nesreća

