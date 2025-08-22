Očevid u tijeku
Teška nesreća u Karlovcu: Jedna osoba poginula u sudaru, ima ozlijeđenih
22. kol. 2025. 21:41
Promet na kobnoj dionici ceste je u prekidu, javlja policija.
Teška prometna nesreća dogodila se u petak oko 20 sati na turanjskoj obilaznici u Karlovcu.
U sudaru dva automobila jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene.
Promet kolnikom državne ceste D-1 je u prekidu te se odvija obilazno između mjesta Turanj i Cerovac.
Očevid je u tijeku, potvrdila je policija.
