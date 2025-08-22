Oglas

Očevid u tijeku

Teška nesreća u Karlovcu: Jedna osoba poginula u sudaru, ima ozlijeđenih

author
N1 Info
|
22. kol. 2025. 21:41
najnovija vijest, N1
N1

Promet na kobnoj dionici ceste je u prekidu, javlja policija.

Oglas

Teška prometna nesreća dogodila se u petak oko 20 sati na turanjskoj obilaznici u Karlovcu.

U sudaru dva automobila jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene.

Promet kolnikom državne ceste D-1 je u prekidu te se odvija obilazno između mjesta Turanj i Cerovac.

Očevid je u tijeku, potvrdila je policija.

Teme
prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ